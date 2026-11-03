Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Không để gián đoạn quyền lợi khi chuyển giao quản lý giống cây trồng

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu, giải trình làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sáng 3/11, tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã phát biểu, giải trình làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết: Tại phiên thảo luận tổ, đã có 28 đại biểu phát biểu với 68 lượt ý kiến. Tại phiên thảo luận hội trường hôm nay, đã có thêm 14 đại biểu phát biểu với hơn 40 lượt ý kiến.

Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận có nhiều ý kiến tán thành sự cần thiết sửa đổi luật; nhiều ý kiến xuất phát từ quyền lợi thực tế của người dân, doanh nghiệp như việc chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng không để ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; cắt giảm điều kiện kinh doanh phải bảo đảm chất lượng hoạt động giám định sở hữu trí tuệ.

Tập trung cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục

Về phạm vi sửa đổi luật, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ cho biết: Dự án Luật lần này tập trung vào hai phạm vi sửa đổi:

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu, giải trình làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phạm vi thứ nhất, đó là cắt giảm các điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi đăng ký và xác lập quyền sở hữu trí tuệ;

Phạm vi thứ hai là chuyển chức năng quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ để bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả.

Trong quá trình phát biểu có một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị mở rộng các phạm vi liên quan đến cả AI, liên quan chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu...

“Với các vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá, đặc biệt là tổng kết cũng như nghiên cứu về các tác động trước khi trình Chính phủ để tiếp tục sửa đổi, bổ sung vào các luật sau này”, Bộ trưởng nói.

Đề cập đến quy định chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết đã ghi nhận ý kiến của một số đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng nêu rõ: Bản chất của việc chuyển nhượng đó là một giao dịch dân sự, chịu sự điều chỉnh của Luật Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ. Quy định hiện hành đã có cơ chế xử lý khoảng trống giữa hai thời điểm: thời điểm hợp đồng có hiệu lực và thời điểm ghi nhận văn bằng bảo hộ để bảo vệ quyền.

“Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp thu và chỉnh lý nội dung thống nhất giữa chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng với chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Các nội dung chi tiết về thời hạn, tiếp cận thông tin sẽ được quy định cụ thể tại văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật sau khi luật được thông qua”, Bộ trưởng khẳng định.

Không tạo khoảng trống pháp lý, không để gián đoạn quyền lợi khi chuyển giao chức năng quản lý

Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về chuyển giao chức năng quản lý giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thông tin đã phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thiết kế nội dung này. Trong quá trình làm, sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện.

Liên quan bảo đảm chất lượng hoạt động giám định sau khi bãi bỏ điều kiện kinh doanh, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ cho hay: Ở đây chất lượng giám định sẽ được quản lý theo cơ chế hậu kiểm thông qua nghĩa vụ cung cấp thông tin và cơ chế tự chịu trách nhiệm. Các quy định về trình tự, thủ tục xử lý xung đột lợi ích và bồi thường thiệt hại được quy định chi tiết tại các nghị định.

Về điều khoản chuyển tiếp, tiếp thu ý kiến đại biểu, Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, chỉnh lý để việc chuyển tiếp được rõ ràng, minh bạch; không tạo khoảng trống pháp lý, không bỏ sót trường hợp và không làm gián đoạn các quyền của tổ chức, cá nhân trong quá trình chuyển giao chức năng quản lý. Hồ sơ đã nộp, thủ tục đang xử lý được tiếp nhận, giải quyết liên tục, không phát sinh thêm thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Khép lại phần phát biểu giải trình, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đưa ra 3 cam kết trước Quốc hội: Cơ quan chủ trì soạn thảo bảo đảm hoàn thiện các quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để có hiệu lực đồng bộ với luật; các quy định chuyển tiếp không làm gián đoạn hoạt động hợp pháp của tổ chức, cá nhân và tổ chức hướng dẫn, tập huấn kịp thời khi luật có hiệu lực.