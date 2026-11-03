Sản lượng smartphone toàn cầu lao dốc, Samsung và Apple vẫn giữ phong độ

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Omdia, tổng lượng smartphone xuất xưởng trên toàn cầu trong quý 3 đạt 254,7 triệu máy, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức thấp nhất trong quý 3 kể từ năm 2013, phản ánh những khó khăn ngày càng lớn của thị trường trước áp lực kinh tế và sức mua suy yếu trên phạm vi toàn cầu.

Nguyên nhân chính đến từ đà tăng giá bán thiết bị, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chi tiêu của người dùng, đặc biệt tại các thị trường mới nổi. Bên cạnh đó, biến động chi phí linh kiện và áp lực nguồn cung bộ nhớ khiến nhiều nhà sản xuất Android gặp khó khăn trong việc duy trì giá bán cạnh tranh.

Ở khâu phân phối, các đại lý cũng chủ động hạn chế nhập hàng để tránh tích trữ tồn kho, góp phần kéo lượng smartphone xuất xưởng đi xuống.

Lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu giảm mạnh trong quý 3/2026 (Nguồn: Omdia)

Ông Sanyam Chaurasia, chuyên gia phân tích chính tại Omdia, nhận định các thị trường mới nổi, vốn là động lực tăng trưởng sản lượng smartphone toàn cầu, hiện đang chịu áp lực lớn nhất từ làn sóng tăng giá thiết bị.

Trong bối cảnh thị trường suy giảm, Samsung và Apple là hai hãng có kết quả khả quan nhất trong nhóm dẫn đầu. Samsung tiếp tục giữ vị trí số một với 57,8 triệu máy xuất xưởng, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dòng Galaxy A ở phân khúc phổ thông và tầm trung đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị phần của hãng. Ở phân khúc cao cấp, dòng smartphone màn hình gập Galaxy Z8 ra mắt vào tháng 9 cùng các chương trình thu cũ đổi mới cũng góp phần hỗ trợ kết quả kinh doanh.

Apple đứng thứ hai với 56,5 triệu máy xuất xưởng, gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu đối với dòng iPhone 17, cùng việc các kênh bán lẻ chủ động tích trữ hàng trước đợt điều chỉnh giá, giúp hãng duy trì sản lượng. Sức mua tích cực tại Bắc Mỹ và Trung Quốc cũng bù đắp phần nào sự suy yếu tại các thị trường mới nổi.

Trái ngược với mức sụt giảm tương đối nhẹ của hai hãng dẫn đầu, các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề hơn khi đều ghi nhận mức giảm hai chữ số.

Xiaomi xếp thứ ba với 30,7 triệu máy xuất xưởng, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng máy xuất xưởng tại Trung Quốc giảm 20%, còn thị trường Ấn Độ giảm 28%. Việc điều chỉnh giá bán để bù đắp chi phí linh kiện khiến hãng gặp bất lợi tại những khu vực có mức độ nhạy cảm cao về giá.

OPPO, bao gồm cả Realme và OnePlus, đứng thứ tư với 23,4 triệu máy, giảm 39%. Vivo xếp thứ năm khi xuất xưởng 19,3 triệu máy, tương ứng mức giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có thể thấy thị trường đang phân hóa mạnh. Samsung và Apple giữ được lượng xuất xưởng gần như ổn định, trong khi các hãng Trung Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào các thị trường nhạy cảm về giá nên chịu tác động nặng nề khi chi phí linh kiện đẩy giá bán lên.