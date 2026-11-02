VN-Index giảm gần 31 điểm, áp lực bán tháo gia tăng cuối phiên

Chốt phiên sàn HoSE với 46 mã tăng giá, 281 mã giảm giá, VN-Index giảm 30,9 điểm xuống còn 1.710,72 điểm. Thanh khoản thị trường tăng mạnh, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 877,46 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 18.577,22 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 724,5 triệu đơn vị, còn giao dịch thỏa thuận đạt gần 153 triệu đơn vị.

Diễn biến này cho thấy mức giảm của VN-Index chưa phản ánh đầy đủ áp lực trên thị trường cổ phiếu. So với phiên giảm sốc ngày 22/7, khi VN-Index mất 3,58% nhưng HoSE vẫn có 75 mã tăng và 245 mã giảm, tình trạng cổ phiếu trong phiên 2/11 còn tiêu cực hơn.

Thị trường chìm trong sắc đỏ, VN-Index giảm tới hơn 30 điểm.

Nhóm tài chính tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong dòng tiền, với giá trị giao dịch khoảng 7.552 tỷ đồng, tương đương 44% toàn thị trường. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm chịu áp lực bán mạnh nhất, với giá trị dòng tiền rút ra trong ngày khoảng 475 tỷ đồng.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn giảm sâu như VPB mất 6,1%, VCB giảm 4,8%, BID giảm 4,19%, ACB giảm 3,33%, MBB giảm 2,85% và HDB giảm 2,23%. Các mã STB, CTG, TCB cũng đồng loạt giảm giá.

Ở nhóm bất động sản, giá trị giao dịch đạt khoảng 2.533 tỷ đồng, chiếm 14,8% toàn thị trường. VHM giảm 1,59%, DXG giảm 2,38%, VRE giảm 4,57%, KDH giảm 4,32% và NLG giảm 3,86%.

Áp lực bán tăng mạnh trong phiên chiều thể hiện qua thanh khoản HoSE tăng 47,2% so với phiên sáng. Rổ VN30 cũng ghi nhận thanh khoản tăng gần 44%, trong khi 26 cổ phiếu giảm sâu hơn mức chốt buổi sáng. Số cổ phiếu giảm sàn tăng lên 14 mã, so với 6 mã trong phiên sáng.

Trong nhóm cổ phiếu giảm hơn 2% có 24 mã đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng. Một số cổ phiếu giao dịch lớn gồm VCB giảm 4,8%, với giá trị 762,3 tỷ đồng; FPT giảm 4,74%, đạt 625,7 tỷ đồng; SHB giảm 2,35%, đạt 551,1 tỷ đồng; HPG giảm 2,86%, đạt 525,8 tỷ đồng và SSI giảm 2,33%, đạt 516,3 tỷ đồng.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối này mua vào hơn 1.239 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi phiên sáng. Giá trị bán ròng thu hẹp còn 33,7 tỷ đồng, so với mức bán ròng 482,8 tỷ đồng trước đó. MSN được mua ròng 90,5 tỷ đồng, VIX được mua ròng 40,9 tỷ đồng. Trong khi đó, MBB bị bán ròng 182,1 tỷ đồng, VCB 155,2 tỷ đồng, ACB 117,4 tỷ đồng và STB 105,5 tỷ đồng.