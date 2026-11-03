NQ 57: Cần Thơ - Luồng gió mới từ sự đồng lòng và tầm nhìn chuyển đổi số

Chuyển đổi số cần thơ, tạo động lực tăng trưởng mới

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Cần Thơ- Ảnh T.L

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Nhắc đến Cần Thơ hôm nay, người ta không chỉ nghĩ về bến Ninh Kiều thơ mộng hay chợ nổi Cái Răng tấp nập, mà còn hình dung về một thành phố thông minh đang hình thành rõ nét. Hành trình hiện đại hóa nền hành chính ấy được thắp lửa từ sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, nơi công nghệ trở thành trợ thủ đắc lực phục vụ nhân dân.

Điểm tựa cho sự thay đổi ấy chính là hạ tầng số ngày càng được hoàn thiện đồng bộ. Từ những khu đô thị sầm uất cho đến các xã, phường ngoại ô, mạng lưới viễn thông và công nghệ thông tin đã phủ kín.

Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính không còn là nỗi lo e ngại của người dân mỗi khi phải đến công sở. Mọi thứ trôi chảy, minh bạch và nhanh chóng hơn bao giờ hết, minh chứng qua những đánh giá hài lòng từ chính những người thụ hưởng dịch vụ.

Du lịch Cần Thơ đang được quảng bá mạnh mẽ nhờ nền tảng số. Ảnh Hòa Hội

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Đặc biệt, câu chuyện chuyển đổi số ở Cần Thơ không còn là khái niệm xa vời nằm trên trang giấy. Tại xã Nhơn Ái, tiếng cười nói rôm rả trong những buổi hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm tương tác "Quản lý khu phố, ấp" đã rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân.

Ở xã Vĩnh Thạnh, hình ảnh chiếc bản đồ số an sinh cộng đồng hay sự hỗ trợ ân cần từ trợ lý thông minh (AI) tại bộ phận "một cửa" đã mang lại cảm giác thân thiện, gần gũi.

Tại xã Vị Thủy, phong trào đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử, xây dựng mô hình chợ 4.0 đang mở ra sinh kế mới cho bà con nông dân. Những sản phẩm mang hương vị quê hương nay vươn xa hơn nhờ "đôi cánh" internet và mạng xã hội. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động, nơi công nghệ phục vụ con người với tất cả sự chân thành và ấm áp.

Nỗ lực đồng bộ từ hệ thống chính trị và cơ sở

Đằng sau những bước tiến vững chắc ấy là sự chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành trong việc cụ thể hóa các mục tiêu phát triển.

Tinh thần hành động khẩn trương, trách nhiệm đã lan tỏa từ thành phố xuống tận cơ sở, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Thay cho lối làm việc hành chính truyền thống, tư duy phục vụ và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đang dần trở thành chuẩn mực chung.

Cần Thơ đã hoàn thành 177/282 nhiệm vụ do Trung ương giao. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện; 100% xã, phường được đầu tư thiết bị công nghệ thông tin cơ bản. Điểm đánh giá mức độ hài lòng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 100%. Kết quả này đưa Cần Thơ lên vị trí thứ 13 toàn quốc về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, mồ hôi và tâm huyết của đội ngũ cán bộ các cấp, Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình luôn nhìn nhận chuyển đổi số không đơn thuần là mua sắm thiết bị hay số hóa giấy tờ, mà là sự thay đổi tư duy phục vụ, là cách để lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, nhân viên - Ảnh T.L

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Chính vì thế, đồng chí Bí thư Thành ủy đã nhiều lần nhấn mạnh tinh thần hành động khẩn trương, trách nhiệm và tuyệt đối không xem nhẹ thời gian. Quan điểm chỉ đạo của đồng chí rất rõ ràng: toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ, không để những nhiệm vụ còn thời hạn lại rơi vào cảnh quá hạn chỉ vì sự chần chừ hay lý do chủ quan. Sự chủ động phải được đặt lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đang tập trung tháo gỡ những "nút thắt" cốt lõi, đặc biệt là bài toán về dữ liệu số. Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các ngành, các cấp từng bước được chuẩn hóa, giúp việc điều hành bám sát thực tiễn hơn và tránh sự chồng chéo, manh mún.

Các dự án đầu tư công, hạ tầng hành chính công được rà soát thường xuyên nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm các nguồn lực được chuyển hóa thành hiệu quả thiết thực phục vụ đời sống xã hội.

Khi công nghệ chạm đến hạnh phúc con người

Nhìn về chặng đường phía trước, thành phố Cần Thơ đang ấp ủ những khát vọng lớn lao hơn. Mục tiêu xây dựng một trung tâm dữ liệu hiện đại, kết nối liên vùng vào năm 2030 không chỉ là câu chuyện hạ tầng kỹ thuật, mà là bước chuyển mình từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ và điều hành dựa trên dữ liệu thông minh.

TP Cần Thơ ngày càng phát triển để trở thành đô thị trung tâm khu vực ĐBSCL- Ảnh Đ.V

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Những lĩnh vực mũi nhọn như nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, y tế số chăm sóc sức khỏe toàn dân hay giáo dục số đang từng bước được hiện thực hóa. Sàn giao dịch công nghệ thành phố được kỳ vọng là nhịp cầu nối những ý tưởng sáng tạo với thực tiễn sản xuất, giúp nhà nông và doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp tiên tiến một cách dễ dàng nhất.

Thành công của Cần Thơ trong hành trình thực hiện Nghị quyết 57 không nằm ở những văn bản dài dòng, mà nằm ở ánh mắt của người dân khi cầm trên tay tấm căn cước gắn chip và được làm thủ tục nhanh gọn, sự thuận lợi của doanh nghiệp khi nộp hồ sơ trực tuyến, và sự chuyển biến thiết thực trong chất lượng phục vụ của bộ máy công quyền.

Thành phố bên dòng sông Hậu không chỉ giữ gìn trọn vẹn nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn đang viết nên câu chuyện cổ tích thời đại số bằng khát vọng vươn lên mạnh mẽ.