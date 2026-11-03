Bộ Công Thương hướng dẫn Quảng Ngãi thực hiện tiêu chí nông thôn mới

Rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí tại cơ sở

Trong hai ngày 2 và 3/11/2026, Đoàn công tác Bộ Công Thương do ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp làm Trưởng đoàn đã làm việc, khảo sát thực tế tại tỉnh Quảng Ngãi nhằm đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, nội dung xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Trong hai ngày 2-3/11, Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi để khảo sát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Tham gia đoàn có đại diện Cục Công nghiệp, Cục Điện lực, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Thương mại điện tử, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Trung. Về phía tỉnh Quảng Ngãi, ông Huỳnh Minh Chương, Phó Giám đốc Sở Công Thương cùng đại diện các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tham dự.

Theo chương trình, ngày 2/11, Đoàn công tác Bộ Công Thương khảo sát thực tế và làm việc với UBND xã Bình Sơn, UBND xã An Phú về kết quả thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực Công Thương, tập trung vào điện nông thôn, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, cụm công nghiệp và thương mại điện tử. Chiều cùng ngày, đoàn làm việc với Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 3/11, đoàn tiếp tục khảo sát thực tế tại xã An Phú trước khi kết thúc chương trình công tác.

Tại các buổi làm việc, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo kết quả triển khai các tiêu chí, nội dung thuộc lĩnh vực ngành trong Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay. Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến lưới điện nông thôn, cụm công nghiệp và thương mại điện tử.

Đáng chú ý, đối với tiêu chí 7.3 về triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử, Quảng Ngãi đăng ký 10 xã phấn đấu về đích sớm. Qua đánh giá của Sở Công Thương, đến nay có 5/10 xã đạt tiêu chí này.

Ông Huỳnh Minh Chương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi báo cáo với Đoàn công tác.

Để hỗ trợ các địa phương hoàn thành tiêu chí, Sở Công Thương đã tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như đào tạo, hội thảo, hướng dẫn livestream bán hàng các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Những hoạt động này góp phần giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở nông thôn tiếp cận phương thức kinh doanh mới, mở rộng khả năng quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số.

Từ thực tiễn triển khai, Sở Công Thương kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia xem xét bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương, đồng thời huy động các nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ Quảng Ngãi đầu tư lưới điện nông thôn giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, ưu tiên xóa điện câu đuôi và cấp điện cho các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn.

Địa phương cũng đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể phương pháp đánh giá, tài liệu minh chứng đối với các chỉ tiêu 3.10, 2.5 và 7.3, bảo đảm việc triển khai thống nhất, khách quan, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế.

Hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy thương mại điện tử

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/2/2026. Trên cơ sở đó, ngày 31/3/2026, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 17/2026/TT-BCT nhằm cụ thể hóa quy định, hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Đoàn công tác làm việc tại xã Bình Sơn.

Trong quá trình triển khai tại các địa phương, Đoàn công tác Bộ Công Thương đã tập trung hướng dẫn, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các tiêu chí, kịp thời ghi nhận những khó khăn phát sinh từ cơ sở. Trước Quảng Ngãi, đoàn đã tổ chức làm việc tại Đồng Tháp, Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh Hóa và Tây Ninh. Riêng tại Tây Ninh, trong hai ngày 26 và 27/10/2026, đoàn đã khảo sát, làm việc tại 6 xã gồm Truông Mít, Long Chữ, Tân Trụ, Thủ Thừa, Đông Thành và Đức Huệ.

Đối với tiêu chí 7.3, Cục Thương mại điện tử là đơn vị đầu mối hướng dẫn triển khai, đã trao đổi cụ thể với các địa phương về phương pháp xác định chỉ tiêu, phạm vi tính và cách thức thu thập, tổng hợp doanh số thương mại điện tử; quy trình lập hồ sơ minh chứng cũng như tổ chức các phiên livestream bán hàng.

Đồng thời, đại diện Cục Thương mại điện tử hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã tham gia livestream bán hàng; tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách tiêu chí 7.3 tại cấp xã.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Quảng Ngãi trong chỉ đạo, triển khai các tiêu chí, nội dung thuộc lĩnh vực Công Thương. Đại diện các cơ quan, đơn vị của địa phương cũng đã chủ động trao đổi, làm rõ những nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 17/2026/TT-BCT.

Trưởng đoàn công tác Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát hướng dẫn của Bộ Công Thương, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp xã rà soát, hoàn thiện hồ sơ minh chứng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí. Đối với những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Công Thương được giao hướng dẫn thực hiện các tiêu chí liên quan đến điện nông thôn, hạ tầng thương mại nông thôn, cụm công nghiệp và thương mại điện tử. Tại Quảng Ngãi, trong số 10 xã đăng ký về đích sớm, hiện có 5 xã được đánh giá đạt tiêu chí 7.3 về triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử.