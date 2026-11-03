Hancorp (HAN): Dòng tiền kinh doanh thâm hụt 615 tỷ đồng, trích lập dự phòng phải thu gia tăng

Biên lợi nhuận gộp cải thiện, dòng tiền hoạt động tiếp tục thâm hụt

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (mã chứng khoán HAN, tên giao dịch Hancorp), doanh thu thuần đạt 494,3 tỷ đồng, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù doanh thu đi lùi, biên lợi nhuận gộp lại ghi nhận sự cải thiện đáng kể, tăng từ mức 5,6% lên 10,3%. Yếu tố này giúp lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 50,92 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 49,2% so với quý III năm 2025.

Về các khoản chi phí hoạt động, chi phí tài chính tăng 40,8% lên mức 20,22 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 36,1%, ghi nhận 34,25 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm 22,2% về còn 6,53 tỷ đồng. Kết quả, Hancorp báo lãi sau thuế quý III đạt 6,06 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt 2.139,7 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 27,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,8% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Chỉ tiêu tài chính đáng chú ý nhất của Hancorp nằm ở khả năng tạo tiền từ hoạt động kinh doanh. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận mức âm 615,2 tỷ đồng, mức thâm hụt này mở rộng đáng kể so với con số âm 360,04 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Dữ liệu tài chính lịch sử cho thấy doanh nghiệp đã trải qua chu kỳ thâm hụt dòng tiền kinh doanh kéo dài, cụ thể năm 2024 ghi nhận âm 302,84 tỷ đồng và năm 2025 ghi nhận âm 370,03 tỷ đồng.

Để bù đắp thanh khoản, Hancorp ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 342 tỷ đồng, chủ yếu xuất phát từ việc phát sinh các khoản vay nợ mới. Cùng với lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 29,48 tỷ đồng, doanh nghiệp thực hiện bù đắp cho phần thâm hụt từ hoạt động kinh doanh chính.

Gia tăng đòn bẩy tài chính và rủi ro thu hồi công nợ

Sự thâm hụt dòng tiền trực tiếp làm thay đổi cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Tính đến cuối quý III/2026, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của công ty đạt 1.366,7 tỷ đồng, tăng 36,1% (tương ứng tăng 362,4 tỷ đồng) so với số liệu đầu năm. Khối nợ vay hiện tại đã tương đương 76,5% tổng vốn chủ sở hữu. Trong cơ cấu nợ, vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng chi phối với 1.165,4 tỷ đồng, phần còn lại 201,3 tỷ đồng là dư nợ vay dài hạn.

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Hancorp tại ngày 30/9/2026 đạt 7.245,7 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Phân tích cấu trúc tài sản cho thấy mức độ tập trung rủi ro vào nhóm tài sản ngắn hạn. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 3.990,2 tỷ đồng, tương đương 55,07% tổng tài sản. Tiếp đó là hàng tồn kho với giá trị 1.628,6 tỷ đồng, chiếm 22,48%, trong khi bất động sản đầu tư ghi nhận 500,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, rủi ro thu hồi công nợ đang có dấu hiệu gia tăng khi giá trị trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đã tăng từ mức 188,2 tỷ đồng hồi đầu năm lên 214,9 tỷ đồng vào cuối quý III/2026.

Các biến động về tài chính diễn ra cùng thời điểm doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh nhân sự cấp cao. Trước đó, công ty đã công bố quyết định tạm đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Đậu Văn Diện cho tới khi có quyết định khác thay thế. Ông Nguyễn Minh Cương, Thành viên Hội đồng quản trị, được phân công tạm thời phụ trách Hội đồng quản trị. Các quyết định thay đổi nhân sự này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 29/6. Được biết, ông Đậu Văn Diện sinh năm 1968, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Hancorp từ tháng 3 năm 2021.