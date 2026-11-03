Thêm một ngân hàng lãi vượt 30.000 tỷ đồng sau 9 tháng

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Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 17.836 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Nguồn thu này tiếp tục đóng góp chủ yếu vào kết quả kinh doanh của ngân hàng.

Ở nhóm hoạt động ngoài lãi, mảng dịch vụ mang về cho MB gần 1.678 tỷ đồng lãi thuần, tăng 26% YoY. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt gần 280 tỷ đồng, tăng 62% YoY; hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lỗ gần 528 tỷ đồng cùng kỳ sang lãi hơn 8 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng này giảm 15% YoY, còn hơn 361 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác giảm 23%, xuống hơn 927 tỷ đồng.

Trong quý 3/2026, chi phí hoạt động của MB tăng 21% YoY, lên 5.520 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn đạt hơn 15.571 tỷ đồng, tăng 41%, nhờ sự cải thiện của thu nhập lãi thuần và một số nguồn thu ngoài lãi.

Ngân hàng dành hơn 5.241 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 38% YoY. Sau khoản dự phòng này, lợi nhuận trước thuế của MB đạt hơn 10.330 tỷ đồng, tăng 42%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 8.252 tỷ đồng, tăng tương ứng 42%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, thu nhập lãi thuần của MB đạt gần 49.643 tỷ đồng, tăng 34% YoY. Lãi thuần từ dịch vụ đạt hơn 5.192 tỷ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 43.462 tỷ đồng, tăng 25%, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 12%, lên hơn 12.943 tỷ đồng.

Kết quả ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 30.518 tỷ đồng, tăng 32% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 24.400 tỷ đồng, cùng tăng 32% YoY. Với kết quả này, ngân hàng gia nhập nhóm lãi trên 30.000 tỷ đồng cùng Vietcombank (40.440 tỷ đồng) và VietinBank (39.557 tỷ đồng).

Năm 2026, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng 39.408 tỷ đồng, như vậy MB đã hoàn thành khoảng 77% mục tiêu sau ba quý.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của MB đạt gần 1,84 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 1,288 triệu tỷ đồng, tăng 19%.

Danh mục chứng khoán kinh doanh của ngân hàng tăng lên 41.443 tỷ đồng, gấp 8,8 lần đầu năm. Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 993.988 tỷ đồng, tăng 8%; giá trị giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành đạt 302.399 tỷ đồng, tăng 62%. Trong đó, chứng chỉ tiền gửi chiếm phần lớn với 248.416 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu của MB tại cuối quý 3/2026 đạt hơn 21.474 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1,29% lên 1,67%.

Các nhóm nợ xấu đều tăng so với cuối năm 2025. Nợ dưới tiêu chuẩn tăng 121%, lên gần 7.231 tỷ đồng; nợ nghi ngờ tăng 10%, lên hơn 4.778 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn tăng 47%, đạt hơn 9.465 tỷ đồng và tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nợ xấu của ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MBB trong phiên 3/11 tăng 150 đồng, tương ứng 0,8% so với phiên trước, lên 18.900 đồng/cp, phục hồi sau hai phiên giảm liên tiếp. Khối lượng giao dịch đạt hơn 21,7 triệu cổ phiếu, giảm 9,5% so với phiên 2/11; giá trị giao dịch đạt 405,27 tỷ đồng, giảm 10,4%.