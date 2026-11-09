Chứng khoán chưa hết khó

Nhiều nhà đầu tư chứng khoán tiếp tục "mất tiền". Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần giao dịch mới (9/11) với diễn biến tiêu cực khi áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, kéo VN-Index giảm sâu và có thời điểm tiến sát ngưỡng tâm lý 1.700 điểm.

Ngay sau khi mở cửa, chỉ số đại diện sàn HoSE nhanh chóng đảo chiều giảm từ vùng 1.727 điểm. Áp lực bán gia tăng khiến VN-Index liên tục đánh mất các mốc 1.720 điểm, 1.715 điểm rồi 1.710 điểm chỉ trong buổi sáng.

Đến gần cuối phiên sáng, chỉ số tiếp tục lao dốc về vùng 1.702 điểm, tương đương mức giảm hơn 23 điểm so với tham chiếu. Đây cũng là vùng điểm thấp nhất được ghi nhận trong phiên.

Bước sang phiên chiều, thị trường có dấu hiệu ổn định hơn khi VN-Index phục hồi lên trên 1.705 điểm. Tuy nhiên, lực cầu chưa đủ mạnh để tạo ra nhịp hồi phục bền vững, khiến chỉ số liên tục rung lắc quanh vùng điểm thấp.

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.714,32 điểm, giảm 11,04 điểm (-0,6%). HNX-Index giảm 1,49 điểm (-0,6%) xuống 255,24 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 0,3 điểm (-0,3%) còn 121,45 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục suy yếu. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 14.901 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch trên HoSE đạt khoảng 13.804 tỷ đồng, giảm hơn 27% so với phiên trước.

Tính trên toàn thị trường, có 304 mã tăng giá (gồm 21 mã tăng trần), 883 mã đứng giá và 354 mã giảm (gồm 19 mã giảm sàn).

Tại rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, chỉ số giảm 16 điểm xuống 1.830 điểm. Nhóm này chứng kiến 20 cổ phiếu giảm giá, 7 mã tăng và 3 mã đứng tham chiếu.

VN-Index tiếp tục rung lắc trên mốc 1.700 điểm. Ảnh: TradingView.

Áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay tập trung tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, ngân hàng, chứng khoán và tiêu dùng.

Trong nhóm bất động sản, VHM (-2,7%) là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên VN-Index khi lấy đi khoảng 2,84 điểm. Các mã khác như VPI (-1,6%), TCH (-1,9%) và DXG (-0,5%) cũng chìm trong sắc đỏ.

Đáng chú ý, VIC (-0,04%) chỉ giảm nhẹ và gần như đứng tham chiếu, qua đó hạn chế phần nào ảnh hưởng tiêu cực từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Ở chiều ngược lại, NVL (+1,9%) là một trong những mã bất động sản hiếm hoi tăng giá.

Nhóm ngân hàng ghi nhận diễn biến phân hóa nhưng sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế. Trong đó, STB (-2,1%), LPB (-1,7%), HDB (-1,3%), VIB (-1,1%) và TPB (-1,2%), SHB (-0,5%), TCB (-0,2%) và CTG (-0,6%) đồng loạt giảm giá.

Ở chiều ngược lại, VPB (+0,9%), ACB (+0,7%), MBB (+0,3%) và BID (+0,3%) trở thành những điểm sáng hiếm hoi duy trì sắc xanh.

Tại nhóm chứng khoán, áp lực bán diễn ra tương đối đồng đều với VND (-3,3%), VIX (-2,6%), VCI (-2,5%), SSI (-2,5%), HCM (-1,3%) và TCX (-1,7%). Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy giảm.

Nhóm nguyên vật liệu cũng chịu áp lực khi HPG (-1,4%) giảm giá, trong khi một số cổ phiếu công nghiệp và tiêu dùng như GEX (-2,2%), VGC (-2,9%), MSN (-2,1%), MWG (-1,9%) và PNJ (-5,7%) đồng loạt điều chỉnh.

Ở nhóm năng lượng, GAS (-1,5%) và BSR (-1,1%) giảm giá, trái ngược với POW (+1,6%) và PVT (+0,4%) duy trì sắc xanh.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này duy trì trạng thái bán ròng khoảng 822 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Áp lực bán tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. HPG dẫn đầu danh sách bán ròng với hơn 130 tỷ đồng, tiếp đến là VIC (-90 tỷ đồng), PNJ (-84 tỷ đồng), FPT (-84 tỷ đồng) và VHM (-66 tỷ đồng).

Ở chiều mua, VPB dẫn đầu với giá trị mua ròng gần 85 tỷ đồng, tiếp theo là MBB (+61 tỷ đồng), TCB (+33 tỷ đồng).