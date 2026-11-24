Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Mỹ An. Ảnh: Trung Nghĩa

Dự lễ động thổ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thị xã Hoài Nhơn (cũ) và lãnh đạo phường Hoài Nhơn.

Tham dự buổi lễ còn có các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ; Viện Khoa học kỹ thuật duyên hải Nam Trung bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đại biểu tham dự lễ động thổ. Ảnh: Trung Nghĩa

Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Mỹ An tại phường Hoài Nhơn do Công ty TNHH đầu tư hạ tầng công nghiệp Gia Lai làm chủ đầu tư.

Nằm ở vị trí giáp tuyến đường kết nối từ đường bộ cao tốc Bắc - Nam đến Khu công nghiệp Hoài Mỹ, dự án được xây dựng trên diện tích 70 ha, tổng mức đầu tư 660 tỷ đồng.

Trong thời gian hoạt động 50 năm, Cụm công nghiệp Mỹ An định hướng phát triển công nghiệp xanh, gắn chế biến sâu với vùng nguyên liệu. Doanh nghiệp sẽ đưa công nghệ mới vào nhà máy, từ bảo quản nông sản sau thu hoạch đến tận dụng phụ phẩm như vỏ và gáo dừa.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Trung Nghĩa

Cùng với động thổ Cụm công nghiệp Mỹ An, chủ đầu tư đã khởi động 2 dự án thứ cấp đầu tiên gồm: Nhà máy chế biến dừa Diamondcoconuts sản xuất các sản phẩm dừa xuất khẩu và Nhà máy Dược Nam Phương sẽ phát triển sản phẩm từ dược liệu trong vùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chúc mừng phường Hoài Nhơn và chủ đầu tư đã động thổ 1 dự án có ý nghĩa thiết thực với xứ Dừa Hoài Nhơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại lễ động thổ. Ảnh: Trung Nghĩa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý chủ đầu tư phải tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và hoàn thành vượt tiến độ đã cam kết; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, PCCC và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, chủ đầu tư cần quan tâm dành quỹ đất phù hợp cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Các nhà đầu tư thứ cấp phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hạ tầng và các cơ quan chức năng để sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền công nghệ hiện đại, sớm đưa sản phẩm ra thị trường; ưu tiên sử dụng lao động địa phương, gắn sản xuất với vùng nguyên liệu để lan tỏa lợi ích đến người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) trao quyết định thành lập Viện nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao quyết định thành lập Viện nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ. Đơn vị sẽ đồng hành, hỗ trợ chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho các doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp Mỹ An.

Các đối tác với chủ đầu tư Cụm công nghiệp Mỹ An cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Nhà máy chế biến dừa Diamondcoconuts và Nhà máy Dược Nam Phương.