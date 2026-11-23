VIC và VHM vẫn đóng vai trò lớn nâng VN-Index vượt tham chiếu sáng nay.

Độ rộng sàn HoSE lúc kết phiên vẫn chỉ có 91 mã xanh và 201 mã giảm, tức là xu hướng giảm giá vẫn hoàn toàn áp đảo. Trong khi đó VN30 từ chỗ đỏ toàn bộ đã có 11 mã đảo chiều thành công và 17 mã đỏ còn lại đều “thoát đáy”.

VN-Index chốt phiên tăng 0,01% (+0,2 điểm), vừa đủ để đổi màu giá đúng vài giao dịch cuối cùng. Trong khi đó VN30-Index vẫn giảm nhẹ 0,12%. Khác biệt đến từ sự ảnh hưởng của nhóm Vin: VIC tăng 0,7%, VHM tăng 1,49% đem về hơn 4 điểm cho VN-Index nhưng chỉ kéo khoảng 2,2 điểm cho VN30-Index.

Hai trụ này có biên độ đảo chiều khá ấn tượng dù thanh khoản chỉ ở mức thấp. VIC phục hồi khoảng 1,88% so với đáy, khớp 131,9 tỷ đồng. VHM đảo chiều 2,51% khớp 97,8 tỷ. Thống kê rổ VN30 cũng có 22 cổ phiếu đảo chiều với biên độ hơn 1% so với giá thấp nhất và ngoài VHM cũng có 5 mã khác đảo chiều hơn 2%.

FPT là cổ phiếu ấn tượng nhất trong nhóm VN30. Cổ phiếu này giảm mạnh trong nửa đầu phiên, lúc kém nhất mất 2,11% so với tham chiếu. Từ khoảng 10h12 trở đi FPT đột nhiên có cầu mạnh. Chỉ trong 10 phút giá bùng nổ với biên độ tăng hơn 4,2%. Dù sau đó giá có chững lại nhưng kết phiên sáng blue-chips này vẫn tăng 1,89%. GVR cũng khá mạnh, đảo chiều 2,39% trong phiên và chốt tăng 1,83% so với tham chiếu. HDB cũng bất ngờ phục hồi 3,07% so với đáy để vượt tham chiếu 0,23%...

Rổ VN30 hiện chỉ còn 6 mã giảm quá 1%, hầu hết không phải trụ: MWG giảm 1,95%, TCB giảm 1,65%, SHB giảm 1,44%, SSB giảm 1,34%, SSI giảm 1,25% và MBB giảm 1,1%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, độ rộng không cho thấy diễn biến đảo chiều phổ biến. Độ rộng sàn HoSE kém nhất lúc 10h05 với 60 mã xanh và 212 mã đỏ, kết phiên là 91 mã xanh và 201 mã đỏ. Tuy nhiên cũng giống các blue-chips, cổ phiếu cũng có biên độ phục hồi nhất định. Thống kê xấp xỉ 41% số cổ phiếu (138 mã) có giao dịch đạt mức phục hồi hơn 1% so với giá thấp nhất. Chỉ 41% số này chốt giá cao hơn tham chiếu.

Dù vậy sức ép từ phía bán không nhiều và rất ít cổ phiếu xuất hiện thanh khoản cao ở nhóm còn đỏ. Nếu không tính các blue-chips như SSI, MBB, TCB, MWG thì duy nhất PNJ xuất hiện giao dịch quá trăm tỷ đồng, đạt 122,3 tỷ, giá giảm 5,19%. Chỉ 7 mã khác đạt giao dịch quá 10 tỷ là TCH giảm 3,24%, GEX giảm 1%, VPI giảm 2,03%, VND giảm 1,02%, NVL giảm 1,7%, FRT giảm 3,18% và DPM giảm 1,09%.

Tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay cực nhỏ với 3.992 tỷ đồng, giảm 17% so với phiên sáng cuối tuần trước. Mức này vẫn nhỉnh hơn chút ít so với phiên sáng đầu tuần trước (3.452 tỷ đồng) nhưng vẫn thuộc ngưỡng đáy kỷ lục. Như vậy dòng tiền vẫn đang cho thấy sự dửng dưng kéo dài. Điểm tốt là phản ứng bán tháo không xuất hiện và có chút ít lực mua nâng giá.

Với giao dịch rất thấp, hiệu ứng giảm giá lẫn tăng giá đều xuất phát từ sự chênh lệch cung cầu mang tính cục bộ hơn là một đợt mua hay bán áp đảo. Ví dụ ở nhóm giảm quá 1%, tới 85% số mã chỉ khớp dưới 10 tỷ đồng, thậm chí quá nửa khớp dưới 1 tỷ. Ở phía tăng cũng vậy, chỉ 9 cổ phiếu thanh khoản quá 10 tỷ và giá tăng hơn 1%. NKG tăng 1,23%, HAG tăng 1,48%, CII tăng 1,13%, NAB tăng 1,54%, HVN tăng 1,31%, VSC tăng 1,16%, HDG tăng 2,48% là các cổ phiếu duy nhất đáng kể ngoài rổ VN30.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì chuỗi phiên sáng bán ròng liên tục sang ngày thứ 11, vị thế ròng -297,6 tỷ đồng. Tuy nhiên cũng không có mã nào bị bán đáng chú ý, nhiều nhất là HDB -43,3 tỷ, FPT -43,1 tỷ, VIX -42,8 tỷ, MBB -30,9 tỷ. Phía mua ròng có GMD +43,3 tỷ, VHM +20,1 tỷ.