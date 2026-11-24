Hàng triệu hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã tiếp cận được nguồn vốn vay từ NHCSXH theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP (Giải ngân cho vay tín dụng chính sách tại NHCSXH Tân Phú, Đồng Nai) - Ảnh: Th. Bình

Hàng nghìn tỷ đồng đến vùng dân tộc thiểu số

Chính phủ mới ban hành Nghị định 416/2026/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030. Nghị định bổ sung chính sách cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh với mức tối đa 200 triệu đồng đối với hộ gia đình và 10 tỷ đồng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện.

Trường hợp cá nhân, tổ chức vay gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh hoạt động hợp pháp tại địa bàn thuộc diện chính sách. Thời hạn vay tối đa 10 năm, lãi suất bằng lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ, khoản vay trên 200 triệu đồng của cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có bảo đảm tiền vay theo quy định.

Chính sách này được ban hành trong bối cảnh nguồn vốn tín dụng ưu đãi tại nhiều tỉnh, thành phố đang tiếp tục mở rộng. Theo ghi nhận của Thời báo Ngân hàng từ các chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) khu vực Tây Nguyên và Tây Nam bộ cho thấy, dư nợ tín dụng chính sách đang tăng tích cực, trong đó nguồn vốn dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Đơn cử, tại Đắk Lắk, đến cuối tháng 9/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách đã vượt 16.000 tỷ đồng, tăng gần 1.600 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Trong đó, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, dư nợ đến giữa quý III đạt hơn 5.000 tỷ đồng, cho trên 100.000 khách hàng còn dư nợ. Trong 9 tháng năm nay, nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ hơn 11.700 lượt hộ ở địa bàn khó khăn, góp phần tạo việc làm cho gần 17.000 lao động tại địa phương.

Cùng với đó, tín dụng chính sách tại Gia Lai cũng đang đà tăng trưởng hai con số. Đến cuối tháng 9/2026, dư nợ tín dụng chính sách toàn tỉnh Gia Lai đạt hơn 18.200 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm. Trong đó, gần 5.400 tỷ đồng đang được đầu tư tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phục vụ hơn 111.000 hộ.

Không chỉ tại Tây Nguyên, tín dụng chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng đang phát triển khá mạnh tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ, tính đến hết quý III/2026 hoạt động cho vay theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP trên địa bàn thành phố đạt khoảng 81 tỷ đồng với 2.000 lượt hộ được vay vốn. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã triển khai 130 mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hơn 5.800 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Vĩnh Long và An Giang, nguồn vốn tín dụng tiếp sức khá hiệu quả cho đồng bào dân tộc Khmer tại các xã biên giới và vùng sâu. Thống kê của NHSCXH tỉnh An Giang cho thấy đến cuối tháng 10, dư nợ tín dụng chính sách đã vượt 15.100 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với đầu năm. Đáng chú ý, trong 10 tháng, nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ khoảng 6.450 hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn vay vốn đầu tư sản xuất. Tại các địa bàn đông đồng bào Khmer ở Tri Tôn, tín dụng chính sách còn được kết hợp với các chương trình hỗ trợ sinh kế, phát triển nghề truyền thống và sản xuất nông nghiệp.

Địa phương tăng vốn ủy thác để cho vay

Theo NHCSXH Việt Nam, tính đến cuối quý III/2026 tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn cả nước đạt gần 458.000 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cuối năm 2025. Trong 9 tháng, doanh số cho vay đạt gần 117.000 tỷ đồng, phục vụ hơn 1,5 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Theo đó, vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH đang có sự tăng trưởng mạnh tại nhiều địa bàn các xã vùng cao, vùng sâu vùng xa và khu vực có đông người đồng bào dân tộc thiểu số. Chẳng hạn, tại Gia Lai, đến cuối tháng 9/2026 địa phương đã ủy thác hơn 2.300 tỷ đồng cho chi nhánh NHCSXH tỉnh để cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi (tăng 440 tỷ đồng so với đầu năm).

Trong khi đó, theo NHSCXH Đắk Lắk, đến nay vốn ủy thác của địa phương đã đạt hơn 10% tổng nguồn vốn cho vay của ngân hàng này. Đầu tháng 10 vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã yêu cầu bố trí thêm 440 tỷ đồng vốn ủy thác cho NHCSXH, đồng thời phê duyệt Đề án đầu tư tín dụng chính sách giai đoạn 2026 - 2030 với quy mô 2.460 tỷ đồng từ nguồn vốn địa phương.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, ghi nhận chung trên phạm vi cả nước cho thấy, ngay sau khi Nghị định 416/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có hướng dẫn xác định nhu cầu tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi nghề, xây dựng phương án liên kết chuỗi giá trị; địa phương rà soát đối tượng, tổng hợp nhu cầu vốn, còn NHCSXH hướng dẫn thủ tục và điều kiện cho vay.

Trong khi đó, NHCSXH Việt Nam cho biết, hiện đơn vị cũng đang rà soát các nội dung của Nghị định 416 để chỉ đạo các chi nhánh trên cả nước tập trung vào hoạt động hướng dẫn hồ sơ, quy trình và thủ tục vay vốn theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trong đó, chú trọng hướng dẫn biện pháp bảo đảm tiền vay đối với các cơ sở có nhu cầu vay trên 200 triệu đồng, tối đa 10 tỷ đồng theo quy định.

Song song đó, yêu cầu các chi nhánh, phòng giao dịch NHCSXH phối hợp với UBND cấp xã để tiếp nhận danh sách đối tượng thụ hưởng làm cơ sở để xem xét cho vay, bảo đảm nguồn vốn ưu đãi được giải ngân đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.