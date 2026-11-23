VN-Index tăng hơn 8 điểm

Sau tuần giảm điểm mạnh dưới áp lực từ thị trường tài chính thế giới. VN-Index tiếp tục điều chỉnh về quanh 1.670 điểm trong phiên sáng hôm nay với áp lực bán giảm, thanh khoản thấp. Thị trường sau đó hồi phục tốt hơn trong phiên chiều với thanh khoản, lực cầu giá lên cải thiện. Kết phiên VN-Index tăng 8,35 điểm (+0,49%) lên mức 1.697,14 điểm, dưới kháng cự 1.700 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 23/11

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 127 mã giảm giá, 68 mã giữ giá tham chiếu và 162 mã tăng giá.

VN-Index đóng cửa trong sắc xanh nhưng tương quan tăng/giảm lại khá cân bằng trên các nhóm ngành. Ở phía tích cực có 18/35 nhóm ngành tăng điểm, dẫn đầu là nhóm công nghệ viễn thông; cao su, nông nghiệp, cảng biển là 3 nhóm tiếp theo nổi bật hơn. Trong khi mức giảm mạnh tập trung ở các nhóm như khai khoáng, dầu khí, bán lẻ…

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +4,28 điểm, lên mức 1.791,12 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn, với 11 mã giảm giá, 14 mã tăng giá và 5 mã giữ giá.

Thị trường chung tăng điểm nhưng thanh khoản lại sụt giảm. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 608 triệu cổ phiếu giảm (-20,4%) so với phiên trước và thấp hơn (-25%) so với mức bình quân 20 phiên. Giá trị giao dịch theo đó cũng sụt giảm mạnh khi chỉ đạt 12.690 tỷ đồng thấp hơn (-20,4%) so với phiên trước đó. Thanh khoản ở mức thấp trong một phiên phục hồi cho thấy tâm lý của giới đầu tư vẫn rất thận trọng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -2,36 điểm, về mức 232,23 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,03 điểm, lên mức 119,17 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì xu hướng bán ròng. Họ đã bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp, nhưng điểm chú ý là giá trị bán ròng đang có xu hướng thấp dần. Phiên hôm nay giá trị bán ròng đạt 442 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 5 phiên gần nhất, tập trung chủ yếu ở các mã như: HDB (-99 tỷ đồng), VPX (-70 tỷ đồng), SSI (-69 tỷ đồng)… Ở chiều mua ròng, khối ngoại mua mạnh ở POW ( 176 tỷ đồng), GMD ( 61 tỷ đồng), HVN ( 35 tỷ đồng)…

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 15 tỷ đồng.

Thị trường cần thêm tín hiệu xác nhận xu hướng

Sau chuỗi phiên điều chỉnh liên tiếp, thị trường chứng khoán ngày 23/11 ghi nhận sự hồi phục khi VN-Index đảo chiều tăng điểm, tiến sát mốc tâm lý 1.700 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản duy trì ở mức thấp và đà tăng vẫn phụ thuộc nhiều vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư chưa được giải tỏa hoàn toàn.

Bước vào phiên giao dịch đầu tuần, tâm lý nhà đầu tư chịu ảnh hưởng từ diễn biến kém tích cực của thị trường trong những phiên trước đó. Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên khiến VN-Index có thời điểm lùi về gần vùng đáy của phiên cuối tuần trước. Tuy nhiên, lực cầu dần cải thiện đã giúp chỉ số thu hẹp đà giảm và đảo chiều tăng điểm.

Động lực chính hỗ trợ thị trường đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là VHM tăng 1,82%, VIC tăng 1,57% và FPT tăng 4,11%. Diễn biến tích cực của những mã này góp phần nâng đỡ chỉ số, trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường nhìn chung vẫn khá dè dặt.

Với phiên tăng điểm chỉ số chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp, phần nào cải thiện tâm lý nhà đầu tư sau giai đoạn chịu áp lực điều chỉnh.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực. Dù vậy, mức tăng của phần lớn cổ phiếu còn khá khiêm tốn, thanh khoản tại nhiều mã tăng điểm cũng thấp hơn mức trung bình. Điều này cho thấy lực cầu đã xuất hiện trở lại nhưng chưa đủ mạnh để tạo ra sự lan tỏa rõ nét trên toàn thị trường.

VN-Index chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Đáng chú ý, thanh khoản tiếp tục là yếu tố cần theo dõi khi khối lượng khớp lệnh giảm so với phiên trước và thấp hơn khoảng 25% so với mức bình quân 20 phiên. Việc chỉ số phục hồi trong điều kiện thanh khoản thấp phản ánh dòng tiền vẫn ưu tiên quan sát, chưa sẵn sàng gia tăng mạnh tỷ trọng cổ phiếu.

Xét về xu hướng ngắn hạn, phiên tăng điểm ngày 23/11 mang ý nghĩa tích cực khi giúp VN-Index ngắt mạch giảm và giữ được khả năng hồi phục. Tuy nhiên, động lực tăng điểm chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi sự tham gia của dòng tiền chưa thực sự đồng đều. Vì vậy, diễn biến hiện tại vẫn nghiêng về một nhịp hồi phục kỹ thuật hơn là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng mới.

Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục hướng lên, vượt mốc tâm lý 1.700 điểm và kiểm định vùng kháng cự 1.715 - 1.720 điểm. Đây cũng là khu vực áp lực bán có khả năng gia tăng khi nhà đầu tư tận dụng nhịp hồi để cơ cấu danh mục. Khả năng duy trì đà tăng sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện của thanh khoản và mức độ lan tỏa của dòng tiền giữa các nhóm cổ phiếu.

Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn chưa thực sự rõ ràng, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì sự thận trọng, hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng mạnh và theo dõi phản ứng của thị trường khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự gần./.