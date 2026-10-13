Chứng khoán ảm đạm

Nhà đầu tư chủ yếu đứng ngoài quan sát diễn biến. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua phiên giao dịch ảm đạm ngày 13/10 khi tâm lý thận trọng bao trùm, khiến dòng tiền vào thị trường duy trì ở mức thấp. Trong bối cảnh thiếu vắng thông tin đủ sức tạo động lực, nhà đầu tư chủ yếu đứng ngoài quan sát, trong khi các chỉ số giằng co với biên độ hẹp.

Ngay từ đầu phiên sáng, VN-Index khởi sắc khi lực cầu xuất hiện tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp chỉ số nhanh chóng vượt mốc 1.725 điểm. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi áp lực bán dần gia tăng, kéo chỉ số thu hẹp mức tăng và quay đầu đi xuống.

Sang phiên chiều, thị trường có thời điểm hồi phục khá nhanh nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu trụ, song diễn biến thiếu đồng thuận giữa các nhóm ngành khiến chỉ số liên tục đảo chiều quanh tham chiếu.

Kết phiên, VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm (-0,1%) xuống 1.719,42 điểm. HNX-Index cũng giảm 0,44 điểm (-0,2%) còn 264,25 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 0,88 điểm (-0,7%) xuống 123,85 điểm.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên hôm nay là thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, phản ánh tâm lý dè dặt của giới đầu tư.

Trên sàn HoSE, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt khoảng 13.162 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 14.366 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 2.437 tỷ đồng.

Đây là mức thanh khoản khá khiêm tốn nếu so với những giai đoạn thị trường sôi động trước đó, cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự sẵn sàng quay trở lại dù nhiều cổ phiếu đã trải qua nhịp điều chỉnh đáng kể.

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về bên bán với 417 mã giảm (gồm 16 mã giảm sàn) trong khi có 225 mã tăng (gồm 26 mã tăng trần) và 904 mã đứng giá.

Tại nhóm vốn hóa lớn, VN30-Index giảm hơn 8 điểm xuống 1.8601 điểm. Rổ chỉ số này ghi nhận 7 mã tăng, 19 mã giảm và 4 mã đứng giá, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

VN-Index biến động hẹp quanh phạm vi 1.720 điểm. Ảnh: TradingView.

Diễn biến phân hóa thể hiện rõ tại nhóm ngân hàng. Trong khi HDB tăng 2,2%, TCB tăng 1,1%, VIB tăng 0,7% và SHB tăng 0,5%, nhiều mã khác lại chịu áp lực bán như STB (-1,9%), VIX (-1,7%), VND (-1,9%), VCB (-0,7%) và BID (-1,5%).

Nhóm bất động sản trở thành điểm tựa quan trọng giúp VN-Index tránh một phiên giảm sâu hơn. Đáng chú ý, VIC tăng 1,4% lên 222.000 đồng/cổ phiếu, qua đó đóng góp gần 5 điểm tăng cho chỉ số chung. Hai cổ phiếu cùng hệ sinh thái là VHM và VRE cũng tăng 0,8%.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN (-2,7%), FPT (-1,4%), HPG (-1,2%), MWG (-1,1%) và MCH (-0,9%).

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng chưa có nhiều cải thiện. Trên cả 3 sàn, khối ngoại bán ròng 467 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung tại FPT với giá trị bán ròng 106 tỷ đồng, tiếp đến là GMD (-44 tỷ đồng), MSB (-42 tỷ đồng).

Ngược lại, HDB dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với 44, tỷ đồng, theo sau là PNJ (+33 tỷ đồng), VHM (+20 tỷ đồng).