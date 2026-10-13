Sonadezi không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Tòa nhà trụ sở công ty Sonadezi tại TP Đồng Nai.

Theo Công văn số 817/SNZ-QTTH ngày 12/10/2026, Sonadezi cho biết đã rà soát cơ cấu cổ đông tại ngày chốt danh sách 6/10/2026.

Tổng công ty hiện có 376,5 triệu cổ phần. Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai nắm 374.831.695 cổ phần, tương ứng 99,557% vốn điều lệ. Số cổ phần còn lại do 124 cổ đông nắm giữ là 1.668.305 cổ phần, chiếm 0,443% vốn điều lệ.

Từ cơ cấu này, Sonadezi xác định doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán đã được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, tỷ lệ cổ phiếu do các nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ thấp hơn ngưỡng tối thiểu 10%; đồng thời số cổ đông còn lại được doanh nghiệp nêu là 124 người.

Sonadezi là doanh nghiệp có mã chứng khoán SNZ. Việc tập trung tỷ lệ sở hữu tại một cổ đông Nhà nước khiến phần cổ phiếu còn lại của SNZ lưu hành bên ngoài ở mức rất thấp.

Các bước tiếp theo liên quan đến tình trạng công ty đại chúng, nghĩa vụ công bố thông tin và việc duy trì đăng ký giao dịch sẽ được công bố theo thông tin chính thức của doanh nghiệp, HNX và cơ quan quản lý chứng khoán.