TP.HCM tôn vinh doanh nhân tiêu biểu: Động lực tăng trưởng mới từ sự đồng hành thực chất

Ngày 13/10/2026, trong không khí trang trọng của "Lễ kỷ niệm 22năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, tôn vinh và trao danh hiệu Doanh nghiệp, Doanhnhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026", do Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổchức, cộng đồng doanh nhân TP.HCM đã cùng nhìn lại chặng đường bứt phá và lắngnghe những định hướng chiến lược từ lãnh đạo chính quyền đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục lớn mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt trong kiến tạo động lực tăng trưởng mới, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của thành phố và đất nước. Ảnh: HUBA

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh khẳngđịnh đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân luôn hiện diện ở vị trí tiên phong, trựctiếp tạo ra của cải, việc làm và đồng hành cùng chính quyền giải quyết các bàitoán lớn trong quá trình phát triển.

Bức tranh kinh tế 9 tháng đầu năm 2026 của TP.HCM tiếp tục ghi nhận nhữngdấu ấn tăng trưởng tích cực, làm điểm tựa vững chắc cho lực lượng sản xuất kinhdoanh. Thành phố ghi nhận 42.423 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăngký đạt hơn 329.000 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bứtphá mạnh mẽ khi chạm mốc hơn 17,8 tỷ USD, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước,trong đó dòng vốn rót vào lĩnh vực khoa học - công nghệ đạt khoảng 1,66 tỷ USD.Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 676.000 tỷ đồng, bằng 84,2% dựtoán và tăng 16,9% so với cùng kỳ, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP của thànhphố đạt 9,06%.

Sự dịch chuyển của dòng vốn vào đổi mới sáng tạo và các ngành giá trịgia tăng cao cho thấy năng lực thích ứng cùng khát vọng vươn lên rõ nét của cộngđồng doanh nghiệp.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng và đòi hỏi caohơn về chất lượng tăng trưởng, lãnh đạo thành phố đã gửi gắm ba thông điệp chiếnlược.

Nhấn mạnh việc chuyển từ cam kết sang hành động cụ thể, ông Nguyễn CôngVinh chia sẻ: "Đồng hành cùng doanh nghiệp không phải là một khẩu hiệu. Đóphải là những thủ tục được rút ngắn, những khó khăn được giải quyết, những dựán được khơi thông, những ý tưởng kinh doanh có cơ hội trở thành sản phẩm,thành việc làm và giá trị mới cho xã hội". Chính quyền thành phố cam kết bảođảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền hai cấp, chủ động tháo gỡ điểm nghẽnvề đất đai, đầu tư, hạ tầng và kết nối nguồn lực tài chính, công nghệ cho cácdoanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp được xác định là chủ thể tiên phongtrong chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Kỳ vọng vào tinh thần tự lực của cộng đồngkinh doanh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đặt vấn đề: "Tôi mong mỗi doanh nghiệpcoi nâng cao năng suất, đổi mới quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học,công nghệ, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực là nhu cầu tự thân; coitính minh bạch, tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội lànền tảng của sự phát triển bền vững".

Bên cạnh đó, thành phố cũng đề nghị Liên đoàn Doanh nghiệp và cộng đồngdoanh nhân tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động góp ý và phản biện chínhsách dựa trên thực tiễn sản xuất kinh doanh để cùng kiến tạo môi trường đầu tưminh bạch, cạnh tranh và phát triển bền vững.

“Với truyềnthống năng động, sáng tạo, nghĩa tình và tinh thần tiên phong của doanh nhân ViệtNam, tôi tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục lớnmạnh, trở thành lực lượng nòng cốt trong kiến tạo động lực tăng trưởng mới,đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của thành phố vàđất nước”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ.