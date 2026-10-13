Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân bế mạc đào tạo đối tượng 4 tháng chuyên ngành súng SPG-9

Chiều 13-10, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân tổ chức bế mạc đào tạo hạ sĩ quan - chỉ huy, chuyên môn kỹ thuật khóa 30 (đối tượng 4 tháng chuyên ngành súng SPG-9). Đại tá Vũ Văn Hiền - Chỉ huy trưởng và Đại tá Nguyễn Hồng Chinh - Chính ủy trung tâm dự, chỉ đạo.

Học viên tốt nghiệp tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng.

Năm 2026, Trung tâm Huấn luyện được giao nhiệm vụ huấn luyện đào tạo hơn 100 học viên chuyên ngành súng SPG-9. Đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành; phát huy tính chủ động, tự giác của học viên; tổ chức huấn luyện khoa học, chặt chẽ, đúng nội dung, thời gian và kế hoạch đề ra.

Kết quả thi, kiểm tra tốt nghiệp, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 91% khá, giỏi. Trong suốt khóa học, học viên chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Chỉ huy trung tâm trao chứng nhận tốt nghiệp cho học viên đạt loại giỏi.

Tại buổi bế mạc, Chỉ huy trung tâm đã công bố quyết định công nhận tốt nghiệp và thăng quân hàm cho 100% học viên đào tạo chuyên ngành súng SPG-9.