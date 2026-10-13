Gặp mặt, lắng nghe “Doanh nghiệp Hải Phòng – Liên kết để lớn mạnh, đổi mới để dẫn đầu”

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng phát biểu khai mạc hội nghị.(Ảnh Cổng thông tin điện tử thành phố cung cấp)

Đây là dịp khẳng định quyết tâm của lãnh đạo thành phố Hải Phòng đổi mới phương thức điều hành, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 13% trở lên.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, sự phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với sự phát triển của thành phố. Vì vậy, chính quyền phải thực sự đồng hành, lấy sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp làm một trong những thước đo quan trọng đánh giá chất lượng lãnh đạo, điều hành và hiệu quả phục vụ.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm trở lên trong giai đoạn 2026–2030; đến năm 2030 có 87.000 doanh nghiệp, trong đó ít nhất 3 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Khu vực kinh tế tư nhân phấn đấu tăng trưởng bình quân 14,5–15%/năm, đóng góp khoảng 43–45% GRDP và 55–57% thu ngân sách nội địa.

Đây là những mục tiêu mang tính đột phá, gắn với định hướng xây dựng Hải Phòng trở thành siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương logistics và kinh tế của khu vực Đông Á. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phát triển và phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng toàn diện, thực chất, công bằng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Trọng tâm là kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, quy hoạch, đất đai, đầu tư và xây dựng; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mỗi thủ tục được rút ngắn, mỗi vướng mắc được giải quyết không chỉ giúp tiết giảm chi phí mà còn góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền.

Cùng với cải cách hành chính, công tác quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, hiện đại, phát huy hiệu quả các không gian phát triển mới, đặc biệt là Khu kinh tế ven biển phía Nam, Khu kinh tế chuyên biệt và Khu Thương mại tự do. Việc thu hút, triển khai các dự án đầu tư phải bảo đảm hiệu quả lâu dài, hài hòa giữa phát triển kinh tế với các yêu cầu về xã hội, quốc phòng và an ninh.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra tại hội nghị là nghiên cứu, đề xuất hình thành đầu mối xúc tiến đầu tư có đủ năng lực, thẩm quyền để hỗ trợ doanh nghiệp xuyên suốt quá trình triển khai dự án, từ tìm hiểu môi trường đầu tư, khảo sát, hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy đến nghiệm thu và đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hải Phòng cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Quy mô, năng lực cạnh tranh, trình độ quản trị, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo của một bộ phận doanh nghiệp còn hạn chế. Sự liên kết giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ, giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa thực sự chặt chẽ, chưa hình thành được những chuỗi liên kết phát triển bền vững.

Là thành phố công nghiệp, cảng biển có lịch sử phát triển hơn một thế kỷ, song Hải Phòng vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp lớn mang thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp có sản phẩm tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong khi đó, một số khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng và môi trường chưa được giải quyết kịp thời, làm gia tăng chi phí, kéo dài thời gian và ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Những tồn tại này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền, đồng thời khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp.

TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với hơn 400 doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.(Ảnh Cổng thông tin điện tử thành phố cung cấp).

Các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng của năm 2026, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; báo cáo tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp và ý kiến của đại diện các hiệp hội, lãnh đạo VCCI. Những nội dung được trao đổi không chỉ tập trung tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.Những năm qua, Hải Phòng luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Với sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực của các thành phần kinh tế, thành phố đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong 11 năm liên tiếp, trở thành địa phương duy nhất trong cả nước đạt được kết quả này.

Đặc biệt, 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Hải Phòng tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 12,08%, riêng quý III tăng 13,09%, mức cao nhất trong 6 năm qua, đứng thứ 3 toàn quốc. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 164 nghìn tỷ đồng, bằng 84% dự toán, tăng gần 13% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa đạt gần 81 nghìn tỷ đồng.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 3,6 tỷ USD, bằng trên 93% kế hoạch năm, tăng 64% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 31 nghìn tỷ đồng, bằng 83,4% kế hoạch, đứng thứ 5 toàn quốc về tỷ lệ giải ngân.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng chúc mừng, tặng bằng khen cho 80 doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. (Ảnh Cổng thông tin điện tử thành phố cung cấp)

Tại hội nghị, thành phố cũng ghi nhận, biểu dương và trao Bằng khen cho các doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng trong 9 tháng đầu năm 2026.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, chất lượng điều hành và môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện. Năm 2026, thành phố đứng thứ 3 toàn quốc về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), năm thứ tư liên tiếp duy trì trong nhóm dẫn đầu.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại hội nghị. (Ảnh Cổng thông tin điện tử thành phố cung cấp)

Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. Hiện toàn thành phố có gần 55.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng 9 tháng của năm 2026, có hơn 5.500 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 52.100 tỷ đồng.

Các khu vực kinh tế đóng góp trên 93% GRDP, giải quyết việc làm cho khoảng 98% lực lượng lao động của thành phố; đóng góp trên 58 nghìn tỷ đồng, không tính tiền sử dụng đất, chiếm gần 36% tổng thu ngân sách nhà nước.

Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng, cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người có công, người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn; đầu tư, xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, nhà ở xã hội và các dịch vụ thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, thời gian qua, thành phố đã tập trung xử lý những dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài. Đến nay, 151/151 dự án tồn đọng đã có phương án xử lý, từng bước khơi thông nguồn lực đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng Nguyễn Ngọc Tú báo cáo tại hội nghị. (Ảnh Cổng thông tin điện tử thành phố cung cấp)

Thành phố cũng đánh giá cao việc Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp Hải Phòng giai đoạn 2027–2030, tầm nhìn 2035”. Đề án được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện theo hướng thiết thực, khả thi, có những giải pháp đủ sức tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển cộng đồng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, ngay sau hội nghị, Đảng ủy UBND thành phố được đề nghị giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp, phân loại, tham mưu giải quyết dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Việc giải quyết khó khăn, vướng mắc phải được thực hiện quyết liệt, tránh tình trạng kiến nghị kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Ông Lê Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh Cổng thông tin điện tử thành phố cung cấp)

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khẳng định, UBND thành phố nghiêm túc quán triệt những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu, đồng thời cụ thể hóa, lồng ghép vào kế hoạch hành động của thành phố, đặc biệt gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Thành ủy. Những nhiệm vụ có thể giải quyết ngay sẽ được tập trung chỉ đạo thực hiện, bảo đảm tinh thần chủ động, quyết liệt và hiệu quả.

Đối với những ý kiến, kiến nghị và phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu, nghiên cứu, xử lý; đồng thời tổ chức làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để cụ thể hóa giải pháp, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong thực tiễn.

UBND thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tin tưởng vào định hướng phát triển của Hải Phòng, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách bằng những công trình, dự án đầu tư thiết thực, góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 13% trở lên; đồng thời chủ động đổi mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh, gắn bó lâu dài với thành phố.