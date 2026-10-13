IMF cảnh báo: Kinh tế toàn cầu 'có thể sớm chạm ngưỡng giới hạn về khả năng chống chịu'

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 13/10 cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu "có thể sớm chạm ngưỡng giới hạn về khả năng chống chịu" trong bối cảnh kho dự trữ dầu khẩn cấp cạn kiệt và ngân sách chính phủ bị kéo căng.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) được công bố định kỳ 6 tháng một lần, IMF cho biết, tăng trưởng toàn cầu đã chống chịu tốt hơn dự kiến trước những tác động từ xung đột tại Trung Đông trong 6 tháng qua.

Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo rằng các kho dự trữ khẩn cấp hiện đã cạn kiệt; đồng thời, mức nợ và thâm hụt ngân sách cao tại nhiều quốc gia có thể khiến chính phủ không còn nhiều dư địa để bảo vệ người tiêu dùng trước những đợt tăng giá đột biến trong tương lai.

"Nếu không củng cố năng lực cung ứng và tái thiết các cơ chế dự phòng chính sách, nền kinh tế toàn cầu có thể sớm chạm ngưỡng giới hạn về khả năng chống chịu", báo cáo của IMF nêu rõ. "Lượng hàng tồn kho trên thị trường năng lượng đang sụt giảm, và các cú sốc địa chính trị mới vẫn có thể nhanh chóng tác động thông qua biến động giá cả và gián đoạn nguồn cung".

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) mới nhất của mình vào ngày 13/10/2026. Ảnh: Arise News

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố đợt giải phóng kho dự trữ dầu khẩn cấp lớn nhất từ trước đến nay vào tháng 3 năm nay, đồng thời cam kết đẩy nhanh tiến độ này sau cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng vào tháng trước.

Tuy nhiên, một dấu hiệu cho thấy sự mong manh của hệ thống là việc kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ gần đây được ghi nhận đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982.

"Nền kinh tế toàn cầu đã thể hiện khả năng chống chịu tốt, nhưng khả năng đó đang dần chạm tới giới hạn", bà Silvana Tenreyro, Cố vấn Kinh tế của IMF, nhận định khi công bố báo cáo tại Bangkok, nơi IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) đang tổ chức các cuộc họp thường niên với sự tham dự của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương.

Bà kêu gọi các nhà hoạch định chính sách cần "chuyển từ trạng thái chỉ đối phó sang giai đoạn tái thiết".

Trong báo cáo mới nhất công bố vào ngày 13/10, IMF đã điều chỉnh tăng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay lên mức 3,1% – so với mức 3% trong lần cập nhật gần nhất vào tháng 7 – nhờ vào khả năng chống chịu của các nền kinh tế phát triển và sự gia tăng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Dự báo cho năm tới vẫn giữ nguyên ở mức 3,4%.

Quỹ này lưu ý rằng "các rủi ro đang nghiêng về phía tiêu cực" đối với nền kinh tế toàn cầu. Cụ thể, IMF chỉ ra nguy cơ về "tình trạng bế tắc kéo dài hoặc sự leo thang hơn nữa tại Trung Đông", điều có thể dẫn đến giá năng lượng và lương thực tăng cao.

"Những gián đoạn thêm đối với cơ sở hạ tầng năng lượng, các cuộc tấn công mạng hoặc các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể làm trầm trọng thêm những tác động này", IMF cho biết thêm.

Minh Đức (Theo The Guardian, Euronews)