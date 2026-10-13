VN-Index giảm hơn 1,5 điểm, khối ngoại bán ròng 8 phiên liên tiếp

Kết phiên 13/10, VN-Index giảm hơn 1,5 điểm, xuống còn 1.719 điểm. HNX-Index và UpCOM-Index lần lượt giảm về 264 điểm và 124 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường ở mức thấp, với tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn khoảng 14.000 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá, với 405 mã giảm, trong đó có 15 mã giảm sàn; 908 mã đứng giá và 192 mã tăng, bao gồm 26 mã tăng trần.

VN-Index giảm trong phiên ngày 13/10. (Ảnh minh họa)

Trên sàn HoSE, VIC và VHM đóng vai trò nâng đỡ chỉ số trong phiên chiều. VIC tăng thêm 0,95% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa tăng 1,37%. Giá trị giao dịch của cổ phiếu này trong phiên chiều đạt 478,2 tỷ đồng, tăng 122% so với phiên sáng và cao nhất trong rổ VN30. VHM phục hồi 1,58%, đảo chiều từ giảm sang tăng 0,78% khi kết phiên.

Thống kê rổ VN30 cho thấy 14 cổ phiếu cải thiện giá so với phiên sáng, song mức tăng phần lớn không đáng kể. Trong nhóm 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất, ngoài VIC và VHM phục hồi, các mã BID, CTG, MBB, VCB và VPB đều giảm giá thêm, khiến vai trò nâng đỡ của hai cổ phiếu họ Vin càng nổi bật.

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VIC tăng 1,37%, VHM tăng 0,78%. SHB cũng đảo chiều tăng 0,48% khi kết phiên.

Ngược lại, nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán. VIX giảm 1,71%, FRT giảm 3,81%, VND giảm 1,9% và DGW giảm 2,13%. Trên sàn HoSE, có 112 cổ phiếu đóng cửa giảm từ 1% trở lên.

Trong số 95 mã tăng giá trên HoSE, có 42 mã tăng trên 1% khi đóng cửa, nhưng chỉ khoảng 10 cổ phiếu có giá trị khớp lệnh trên 10 tỷ đồng. Những mã này gồm HDB tăng 2,21%, TCB tăng 1,07%, VIC tăng 1,37%, PNJ tăng 5,79%, TPB tăng 1,74%, DXG tăng 1,01%, HHP tăng 2,55%, KBC tăng 1,38%, TLG tăng 1,46% và MZG tăng 1,69%.

Việc VIC và VHM phục hồi được xem là phản ứng tại vùng hỗ trợ ngắn hạn của hai cổ phiếu này. Trong trường hợp nhóm trụ không giảm thêm, thị trường vẫn cần sự hồi phục của các cổ phiếu vốn hóa lớn khác, đặc biệt là nhóm ngân hàng, để duy trì vùng hỗ trợ kỹ thuật của VN-Index.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 468 tỷ đồng trong phiên 13/10. Đây là phiên bán ròng thứ 8 liên tiếp, với tổng giá trị bán ròng khoảng 18.300 tỷ đồng.

FPT bị bán ròng mạnh nhất với 107 tỷ đồng. Các mã GMD, MSB, VPB và TCB cũng bị bán ròng hàng chục tỷ đồng mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, HDB được mua ròng mạnh nhất với hơn 44 tỷ đồng, tiếp đến là PNJ với hơn 33 tỷ đồng và VHM với hơn 20 tỷ đồng.