Đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Thông tin được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hoàng Minh nêu tại phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, tại Đà Nẵng, ngày 13/10, trong quá trình thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh tại phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, tại Đà Nẵng, ngày 13/10. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, dự thảo tập trung vào hai nhóm nội dung chính, gồm luật hóa các chính sách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh đang được áp dụng và kiện toàn đầu mối quản lý Nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

Dự thảo gồm ba điều, trong đó Điều 1 có 22 khoản, sửa đổi, bổ sung 20 điều và bổ sung, thay thế một số cụm từ tại 5 điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Về cải cách thủ tục, dự thảo đề xuất bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Khi phát sinh chuyển nhượng, việc thay đổi thông tin chủ văn bằng sẽ được thực hiện thông qua thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ, thay bằng cơ chế thông báo khi tổ chức, cá nhân hoạt động hoặc cung cấp dịch vụ.

Các quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự xác lập quyền đối với giống cây trồng được đề xuất giao Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ quy định, nhằm bảo đảm thống nhất với lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Thứ trưởng Hoàng Minh cho biết các nội dung sửa đổi dự kiến bãi bỏ tổng cộng 18 thủ tục hành chính, gồm 16 thủ tục liên quan đến hoạt động giám định sở hữu trí tuệ và hai thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền; đồng thời, 5 điều kiện kinh doanh cũng được đề xuất cắt giảm.

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Một nội dung trọng tâm khác là chuyển trách nhiệm quản lý Nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ KH&CN.

Thứ trưởng Hoàng Minh cho rằng việc thống nhất đầu mối quản lý sẽ giúp sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ, hạn chế tình trạng phân tán trong quản lý. Người dân và doanh nghiệp cũng thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng tại một đầu mối.

Để chuẩn bị chuyển giao, Bộ KH&CN đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng phương án kế thừa hồ sơ, kết quả thẩm định, khảo nghiệm, phí, lệ phí và các kết quả xử lý trước đó.

Thứ trưởng nhấn mạnh việc thay đổi cơ quan quản lý không được làm gián đoạn quá trình giải quyết thủ tục, không yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện lại những thủ tục đã tiến hành, đồng thời phải bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có.

Qua nghiên cứu dự án Luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành việc chuyển trách nhiệm quản lý quyền đối với giống cây trồng sang Bộ KH&CN. Đồng thời, đề nghị xác định Bộ KH&CN là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tiếp tục đánh giá việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên cơ sở năng lực thực thi và nguồn lực của địa phương, bảo đảm việc phân cấp thực sự tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, không làm phát sinh thêm thủ tục và chi phí tuân thủ.