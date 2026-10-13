Doanh nghiệp đồng hành phát triển hạ tầng, kiến tạo đô thị Đồng Nai hiện đại

Ngày 13/10, nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, UBND TP Đồng Nai tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân năm 2026 với chủ đề "Doanh nhân Đồng Nai - Khát vọng vươn tầm".

Lãnh đạo TP Đồng Nai trao bằng khen cho nhiều doanh nghiệp.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng của Đồng Nai khi chính thức trở thành thành phố, tạo thêm động lực và không gian phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với đó, Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, mở ra những định hướng chiến lược dài hạn, tạo nền tảng để thành phố khai thác hiệu quả các tiềm năng.

Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển đô thị, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng và tăng cường kết nối liên vùng được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Văn Điềm, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP Đồng Nai nhấn mạnh, cộng đồng doanh nhân trên địa bàn đã không ngừng vượt qua khó khăn, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Doanh nghiệp TP Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối giữa các doanh nghiệp thành viên, hỗ trợ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và nâng cao khả năng hội nhập quốc tế.

Ông Điềm cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, việc tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng, tận dụng tốt hơn các cơ hội từ quá trình phát triển công nghiệp, đô thị và hạ tầng của thành phố.

Một góc TP Đồng Nai.

Đặc biệt sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại TP Đồng Nai tiếp tục được thể hiện qua kết quả thu hút vốn trong 9 tháng đầu năm 2026.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 9, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký trên địa bàn thành phố đạt hơn 2,35 tỷ USD, bằng trên 78% kế hoạch năm. Trong đó, thành phố thu hút 78 dự án cấp mới với tổng vốn hơn 1,04 tỷ USD và có 101 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn tăng thêm hơn 1,3 tỷ USD.

Không chỉ thu hút dòng vốn ngoại, hoạt động đầu tư trong nước cũng ghi nhận kết quả nổi bật. Đến cuối tháng 9/2026, tổng vốn đăng ký đầu tư trong nước, bao gồm cả trong và ngoài các khu công nghiệp, đạt hơn 861.000 tỷ đồng, gấp 5,4 lần kế hoạch cả năm.

Theo bà Lê Nữ Thùy Dương, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Đồng Nai ngày càng nâng cao năng suất lao động và tăng cường liên kết trong sản xuất, kinh doanh. Đây là những yếu tố giúp doanh nghiệp củng cố sức cạnh tranh, tận dụng cơ hội từ các dòng vốn đầu tư mới và quá trình phát triển công nghiệp, đô thị của thành phố.

Bà Lê Nữ Thùy Dương, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành chia sẻ tại sự kiện.

Các vấn đề như mặt bằng sản xuất, thủ tục đầu tư, chi phí logistics, khả năng tiếp cận nguồn vốn và chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục đặt ra yêu cầu cải thiện.

Đối với lĩnh vực xây dựng, công nghiệp và phát triển hạ tầng, tiến độ giải phóng mặt bằng, tính đồng bộ của hệ thống giao thông và khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp với cảng biển, sân bay có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh thu hút các dự án quy mô lớn, thành phố cần chú trọng nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI và phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đây là hướng đi quan trọng để tăng tỷ lệ giá trị gia tăng được tạo ra tại địa phương, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế và tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cho biết, tăng trưởng kinh tế của thành phố trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 10,01%. Trong kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Theo ông Út, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp theo hướng thực chất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, nguồn vốn, công nghệ theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai chia sẻ nhiều nội dung quan trọng tại sự kiện.

Lãnh đạo thành phố cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tăng cường đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, xây dựng văn hóa kinh doanh và nâng cao trách nhiệm đối với xã hội.

"Chúng tôi sẽ luôn kiến tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng để các doanh nghiệp cùng nhau phát triển. Trong quá trình tổ chức và triển khai hoạt động, các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm túc, đúng đắn các quy định của pháp luật. Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh, chính quyền cam kết sẽ luôn đồng hành tháo gỡ", ông Út nhấn mạnh.

Để những cam kết này phát huy hiệu quả, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng các giải pháp hỗ trợ sẽ được cụ thể hóa bằng tiến độ xử lý hồ sơ, kết quả giải quyết kiến nghị và khả năng tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai dự án.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam.

Môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục thông thoáng và hạ tầng đồng bộ không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí mà còn tạo điều kiện để các dự án sớm đi vào hoạt động, đóng góp trở lại cho ngân sách và sự phát triển của thành phố.

Cũng nhân sự kiện lãnh đạo thành phố đã chúc mừng 4 doanh nhân đạt danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026; khen thưởng 21 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu và trao Bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội.