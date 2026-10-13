Huy động cao nhất mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu năm 2026

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược, các quyết sách của Đảng; giải quyết, xử lý những vấn đề thực tiễn cấp bách thành pháp luật, cơ chế, nguồn lực để triển khai thành những kết quả cụ thể.

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách và đầu tư hạ tầng cơ sở

Trao đổi với các đại biểu Quốc hội, các cử tri phản ánh một số vấn đề trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện chính sách đối với cán bộ cơ sở, phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng và xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề xuất nhiều kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri cho biết, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, nông nghiệp, đất đai và phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, chế độ phụ cấp đối với viên chức Trung tâm còn có sự chênh lệch so với công chức cấp xã và viên chức trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Cử tri đề nghị xem xét bổ sung chế độ phụ cấp phù hợp với tính chất, khối lượng công việc của viên chức Trung tâm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Ông Lò Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh An phản ánh, việc triển khai các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí dưới tán rừng còn gặp nhiều khó khăn do thủ tục liên quan đến lâm nghiệp, đầu tư, đất đai, môi trường và xây dựng. Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền nhằm thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tài nguyên rừng và cải thiện sinh kế cho người dân.

Cử tri cũng đề nghị ưu tiên bố trí nguồn lực, nhất là vốn đầu tư công để phát triển lưới điện truyền tải tại các địa bàn miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, bảo đảm đầu tư đồng bộ giữa nguồn và lưới điện.

Cử tri kiến nghị Chính phủ bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị đối với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận, tạo cơ sở pháp lý để bố trí kinh phí, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Về xây dựng nông thôn mới, ông Vì Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho biết, Thanh An là một trong 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026, song hạ tầng giao thông và thiết chế văn hóa vẫn còn nhiều hạn chế.

Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm bổ sung nguồn vốn nâng cấp, sửa chữa đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa và hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và hỗ trợ địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2026.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại cuộc tiếp xúc - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Khẳng định năng lực điều hành, sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong 9 tháng đầu năm 2026, những vấn đề cần tiếp tục tập trung xử lý trong những tháng cuối năm và một số định hướng lớn cho năm 2027.

Theo đó, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản ổn định; tín dụng hướng vào lĩnh vực ưu tiên, dự án trọng điểm và các động lực tăng trưởng.

Tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95%, 9 tháng đạt 9,01%, cao nhất từ năm 2011. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 12,1-12,2%, cao nhất trong nhiều năm. Dịch vụ tăng trưởng tích cực; sản xuất nông, lâm, thủy sản cơ bản ổn định. Xuất khẩu, nhập khẩu 9 tháng tăng 30,4% và tháng 9 đã đổi chiều xuất siêu 1,27 tỷ USD sau nhiều tháng nhập siêu. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, giảm nghèo bền vững, việc làm tiếp tục được quan tâm. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tỉnh Điện Biên trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, toàn diện, thực chất; các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao với các nước, các đối tác đã củng cố tin cậy chính trị, xử lý hài hòa các vấn đề chiến lược và mở thêm không gian hợp tác, phục vụ trực tiếp cho phát triển.

"Điều quan trọng không chỉ là những kết quả đạt được, mà còn là năng lực điều hành, sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ và cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng lòng của doanh nghiệp và nhân dân", Phó Thủ tướng nêu rõ. "Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, qua đó củng cố niềm tin và nâng cao vị thế, uy tín của đất nước".

Cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, thời gian tới, Chính phủ xác định mục tiêu bao trùm là huy động cao nhất mọi nguồn lực, "tăng tốc, bứt phá", phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng cao nhưng phải bền vững, thực chất và giữ vững ổn định vĩ mô. Các bộ, ngành, địa phương cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý; xác định những chỉ tiêu còn thấp, những ngành, địa phương còn dư địa để có giải pháp cụ thể, thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Theo đó, Chính phủ sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là phối hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; kiểm soát hiệu quả lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Theo dõi sát diễn biến quốc tế, giá cả, dòng vốn, tỷ giá, lãi suất; có kịch bản phản ứng sớm, không để bị động, bất ngờ.

Tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật. Chính sách phải bảo đảm minh bạch, ổn định, khả thi.

Tăng tốc đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng các nguồn lực để sớm đưa tài sản và nguồn lực vào vận hành, tạo năng lực sản xuất mới.

Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Tiếp tục tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nâng cao hiệu lực bộ máy và chất lượng thực thi công vụ. Phát triển đồng bộ các khu vực kinh tế.

Quan tâm chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và an sinh; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp; thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập; bảo đảm sách giáo khoa.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tập trung đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, ma túy, buôn lậu và hàng giả.

"Những kết quả đã đạt được và những trọng tâm điều hành đã được xác lập ngay từ đầu nhiệm kỳ chính là dấu ấn bước đầu, đồng thời cũng là thông điệp điều hành nổi bật của Chính phủ: hành động quyết liệt hơn, tư duy đổi mới hơn, trọng tâm rõ hơn, trách nhiệm cao hơn và hiệu quả thực thi phải tốt hơn", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Theo Phó Thủ tướng, trong bức tranh chung của cả nước, 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Điện Biên đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đạt kết quả tích cực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Điểm đáng ghi nhận trước hết là tăng trưởng kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tích cực, tăng 9,81% so với cùng kỳ (xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố); riêng quý III tăng 11,67% so với cùng kỳ năm trước (xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố).

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, quản trị theo mục tiêu, tiến độ và kết quả; rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, ngành, lĩnh vực, dự án và nguồn lực để có giải pháp thực hiện hiệu quả.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã giải đáp, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm; các cơ quan chức năng của Điện Biên cũng trả lời các câu hỏi của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương. Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.