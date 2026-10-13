Chứng khoán hôm nay 13/10/2026: VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Mức độ điều chỉnh giảm khi VN-Index gặp hỗ trợ giá thấp nhất tháng 8/2026. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn gia tăng khá mạnh ở nhiều cổ phiếu.

Kết phiên chứng khoán hôm nay 13/10/2026, VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm (-0,09%) về mức 1.719,42 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. VN30 giảm 8,39 điểm (-0,45%) về mức 1.860,99 điểm, dưới giá thấp nhất tháng 8/2026.

Tại sàn TPHCM, áp lực bán mạnh ở các cổ phiếu vốn hóa trung bình nhỏ sau giai đoạn tăng giá tốt trong các nhóm thủy sản, dệt may, bán lẻ, khoáng sản, cảng - vận tải biển, năng lượng, chứng khoán, bảo hiểm, hóa chất... Sự phục hồi ở các cổ phiếu Vingroup, một số cổ phiếu ngân hàng; với 200 mã giảm điểm và 95 mã tăng điểm.

Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm nhẹ so với phiên trước. Cụ thể, tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt 13.162 tỷ đồng, tăng 1,4% so với phiên trước; trong đó giá trị khớp lệnh đạt 10.876 tỷ đồng, tăng khoảng 2,2% so với phiên liền trước.

Lực cầu, dòng tiền vẫn suy yếu ở nhiều nhóm ngành. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 433,6 tỷ đồng trên HOSE trong phiên hôm nay.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy yếu, chịu áp lực kiểm định lại vùng giá quanh 1.700 điểm - 1.715 điểm, tương ứng vùng giá thấp tháng 8/2026 và đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3, 7/2026. Đây là vùng hỗ trợ mạnh, quan trọng hiện nay của VN-Index. VN30 vẫn suy yếu, giao dịch dưới các kháng cự tâm lý và dưới vùng đáy tháng 8/2026.

"Sau giai đoạn giảm giá liên tục, dưới ảnh hưởng của nhóm Vingroup, VN-Index đang cân bằng ở vùng giá thấp nhất tháng 8/2026. Tuy nhiên VN30 vẫn suy yếu, dưới vùng đáy tháng 8. Với thị trường chung, chúng tôi giữ quan điểm thận trọng khi VN-Index vẫn suy yếu, nhà đầu tư hạn chế các vị thế ngắn hạn; nên chờ VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay”, SHS lưu ý.

Còn theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán ACB, VN-Index giằng co quanh vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm với biên độ giảm điểm dần thu hẹp so với những phiên trước đó. Thanh khoản khớp lệnh nhích nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn khoảng 16% so với mức trung bình 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng.

Điểm đáng chú ý, lực đỡ phiên này tập trung phần nhiều ở nhóm Vingroup khi riêng VIC và VHM đã đóng góp khoảng +5,8 điểm cho chỉ số, trong khi phần lớn thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh với số mã giảm chiếm ưu thế.

“Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động và kiểm định vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm, và việc giữ được vùng này sẽ mang tính quyết định đối với xu hướng kế tiếp. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng, ưu tiên quản trị rủi ro và chủ động cơ cấu lại danh mục; chỉ xem xét gia tăng tỷ trọng khi xuất hiện những tín hiệu hồi phục rõ ràng từ vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm, đồng thời cân nhắc hạ tỷ trọng nếu chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ này”, nhóm phân tích nhấn mạnh.