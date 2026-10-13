EU sắp dựng 'tường lửa' đối với xe hybrid Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch áp hạn ngạch đối với xe hybrid sản xuất tại Trung Quốc, trong bối cảnh các hãng xe nước này đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu sau khi phải đối mặt với thuế quan đối với xe điện. Biện pháp mới được kỳ vọng giúp bảo vệ các hãng xe trong khu vực và thu hẹp thâm hụt thương mại với Trung Quốc.

Châu Âu giới hạn xe hybrid sản xuất tại Trung Quốc

Theo thỏa thuận sơ bộ giữa EU và Trung Quốc, lượng xe hybrid từ Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu sẽ bị giới hạn trong những năm tới. Tuy nhiên, các chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được xác nhận đầy đủ và cần được các quốc gia thành viên EU thông qua.

Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch áp hạn ngạch đối với HEV sản xuất tại Trung Quốc, trong bối cảnh các hãng xe nước này đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu sau khi phải đối mặt với thuế quan đối với xe điện.

Bloomberg đưa tin hạn ngạch có thể được đặt ở mức 350.000 xe trong năm 2027, sau đó tăng 6% mỗi năm trong 4 năm tiếp theo. Con số này thấp hơn đáng kể so với dự báo khoảng 800.000 xe hybrid Trung Quốc có thể được đưa vào EU trong năm nay. Financial Times lại đưa tin hạn ngạch dành cho năm tới có thể nằm trong khoảng 500.000-700.000 xe. Sự khác biệt giữa các nguồn cho thấy quy mô cuối cùng của hạn ngạch vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Nếu không có biện pháp hạn chế, các thương hiệu Trung Quốc có thể nhanh chóng chiếm phần lớn thị trường xe hybrid và plug-in hybrid (PHEV) tại châu Âu. Trong nửa đầu năm nay, xe PHEV từ Trung Quốc chiếm 25% tổng doanh số phân khúc này tại châu Âu, tăng mạnh so với mức 2% năm 2024. Với xe hybrid nói chung, tỷ trọng của các mẫu xe Trung Quốc cũng tăng từ 2% lên 14%.

Hiện tại, con số hạn ngạch cuối cùng vẫn chưa được công bố. Trong nửa đầu năm nay, xe PHEV từ Trung Quốc chiếm 25% tổng doanh số phân khúc này tại châu Âu, tăng mạnh so với mức 2% năm 2024.

Sự gia tăng này diễn ra sau khi EU áp thuế bổ sung đối với xe thuần điện sản xuất tại Trung Quốc. Trước những rào cản thương mại, các hãng xe Trung Quốc đã chuyển hướng sang xe hybrid, vốn có thể giúp họ tiếp tục mở rộng hiện diện tại châu Âu.

Xe Trung Quốc sản xuất tại châu Âu không bị ảnh hưởng

Các quan chức EU và Trung Quốc đã đàm phán thỏa thuận vào cuối tuần trước nhằm tránh nguy cơ căng thẳng thương mại. Theo các thông tin được công bố, Trung Quốc đã đồng ý không áp dụng biện pháp trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU liên quan đến thỏa thuận này. Giới chức EU kỳ vọng biện pháp mới có thể giúp giảm thâm hụt thương mại của khối với Trung Quốc khoảng 10 - 14 tỷ Euro, tương đương 11,2 - 15,6 tỷ USD.

Các quan chức EU và Trung Quốc đã đàm phán thỏa thuận vào cuối tuần trước nhằm tránh nguy cơ căng thẳng thương mại. Trung Quốc đã đồng ý không áp dụng biện pháp trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU liên quan đến thỏa thuận này.

Thỏa thuận cũng được kỳ vọng tạo thêm dư địa cạnh tranh cho các hãng xe châu Âu, vốn đang chịu sức ép từ sự phát triển nhanh chóng của các thương hiệu Trung Quốc. Volkswagen là một trong những hãng đang tái cơ cấu hoạt động để cải thiện năng lực cạnh tranh, với kế hoạch cắt giảm khoảng 100.000 việc làm trong những năm tới.

Tuy nhiên, hạn ngạch nhập khẩu có thể không ngăn được các hãng xe Trung Quốc mở rộng thị phần tại châu Âu. Một số doanh nghiệp đã lên kế hoạch sản xuất ngay trong khu vực để tránh những hạn chế áp dụng đối với xe nhập khẩu từ Trung Quốc. BYD đã xây dựng nhà máy tại Hungary, trong khi Dongfeng, Chery, Geely và Leapmotor cũng đang triển khai hoặc chuẩn bị các kế hoạch sản xuất tại châu Âu.

Hạn ngạch được đề xuất chỉ áp dụng với xe hybrid xuất khẩu từ Trung Quốc, không bao gồm xe do các thương hiệu Trung Quốc sản xuất tại châu Âu. Do đó, việc nội địa hóa sản xuất có thể trở thành một chiến lược quan trọng giúp các hãng xe Trung Quốc duy trì đà phát triển tại thị trường này.

Hạn ngạch được đề xuất chỉ áp dụng với xe hybrid xuất khẩu từ Trung Quốc, không bao gồm xe do các thương hiệu Trung Quốc sản xuất tại châu Âu. Nếu cơ chế này được thông qua theo hướng đó, việc nội địa hóa sản xuất có thể trở thành một chiến lược quan trọng giúp các hãng xe Trung Quốc duy trì đà phát triển tại thị trường này.

Như vậy, dù EU tìm cách kiểm soát lượng HEV nhập khẩu từ Trung Quốc, tác động dài hạn của biện pháp này sẽ phụ thuộc không chỉ vào quy mô hạn ngạch mà còn vào tốc độ mở rộng sản xuất của các hãng Trung Quốc ngay tại châu Âu.