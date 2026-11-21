Man City sau giai đoạn thăng hoa đầu mùa thì trong 1 tháng trở lại đây, họ đã gặp rất nhiều khó khăn. Vấn đề lớn nhất, đó là tinh thần và sự tập trung của The Citizens đang bị tác động nặng nề bởi án phạt treo lơ lửng trên đầu. Trước khi BTC Premier League công bố chính thức việc Man xanh vi phạm, thì đội bóng của HLV Maresca đang toàn thắng trên mọi mặt trận. Nhưng kể từ sau khi án phạt “treo trên đầu”, Man xanh đã thua 4/9 trận. Qua đó cho thấy thành tích và phong độ của Man xanh đi xuống rõ rệt sau khi họ nhận quyết định xử phạt từ Premier League. Vấn đề lớn tiếp theo của Man City liên quan đến chuyên môn. Khả năng phòng ngự của họ trong 1 tháng trở lại đây là báo động. Mặt khác, thể lực của Man City cũng đáng lo ngại khi ngôi sao số 1 của họ là Haaland vừa vắt sức cho đội tuyển Na Uy ở UEFA Nations League. Trong hoàn cảnh đó, Maresca có nhiều nỗi lo cho cuộc tiếp đón Fulham.

Về phía đội khách Fulham, sau khởi đầu mùa giải không như mong đợi, đội bóng thành London đã bắt đầu khởi sắc trở lại, khi bất bại 4 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh, với hai chiến thắng và hai trận hòa. Kết quả mới nhất là trận hòa 1-1 trước Newcastle, trong đó Rodrigo Muniz ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối sau khi được tung vào sân. Hiện tại, Fulham đứng thứ 15 với 10 điểm sau 10 vòng, hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Dù thứ hạng chưa thực sự an toàn, nhưng phong độ gần đây cho thấy đội khách đang dần tìm được sự ổn định. Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng vẫn là hạn chế lớn của Fulham. Sau 10 vòng, họ mới ghi được 10 bàn, trung bình một bàn mỗi trận. Trước một Man City có xu hướng kiểm soát bóng vượt trội trên sân nhà, đội khách có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sức ép tấn công. Và để có thể tạo nên bất ngờ, đội bóng thủ đô cần phải tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi trước The Citizens.

Bước vào trận đấu, cả 2 đội nhập cuộc hết sức quyết liệt. Tuy nhiên, bóng chỉ loanh quanh khu vực giữa sân và liên tục đổi chủ. Sau 15 phút giằng co, bất ngờ đã xảy ra ở phút 16, khi Fulham là đội có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ pha phản công nhanh, Oscar Bobb có pha xử lý rất hay, chuyền ngang cho Muniz và tiền đạo này tung cú cứa lòng chân phải khiến Donnarumma bay người trong tuyệt vọng. Phút thứ 24, tưởng chừng như Man City có bàn gỡ hòa, nhưng bàn thắng của Haaland không được trọng tài công nhận. Đến phút 43, Fulham bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt, khi Oscar Bobb có cơ hội cực tốt nhưng lại dứt điểm quá hiền trong pha đối mặt với Donnarumma. Qua đó khép lại hiệp 1 với tỉ số 1-0 nghiêng về đại diện thủ đô.

Bước sang hiệp 2, Man City đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, và The Citizens đã được hưởng niềm vui vào phút thứ 57. Bóng được treo vào vòng cấm và hậu vệ Fulham đã phá ra. Anderson có mặt đúng điểm rơi của bóng, cầu thủ này lập tức tung cú vô lê không thể cản phá làm tung lưới Fulham gỡ hòa cho Man Xanh. Những phút còn lại chứng kiến màn đôi công khá hấp dẫn. Tuy nhiên tất cả các tình huống đều chỉ dừng ở 2 chữ “cơ hội”. Không có bàn thắng nào được ghi thêm, cả 2 đội rời sân với tỉ số hòa 1-1. Như vậy đợt khủng hoảng của Man City vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và Arsenal lại có cơ hội bỏ xa The Citizens trên BXH nếu như “Pháo thủ” giành chiến thắng trên sân của Newcastle ở trận đấu vào rạng sáng 22/11 (giờ HN).