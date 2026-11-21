Lễ khai mạc có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, Bộ VHTTDL,TP.HCM, đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, tổ chức thể thao, cùng đông đảo HLV, VĐV, trọng tài và người hâm mộ.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc (Ảnh: Quý Lượng)

Đại diện VĐV tuyên thệ

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chỉ ra giá trị của thể thao giúp nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, hun đúc ý chí, bồi đắp nhân cách, kết nối con người, gắn kết xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn của dân tộc.

"Bước vào tranh tài ở 48 môn thi đấu tại Đại hội, tôi mong các VĐV thi đấu với khát vọng cao nhất, bản lĩnh vững vàng nhất, vượt qua giới hạn bản thân, cống hiến những màn so tài đỉnh cao, trung thực và cao thượng. Từ khí thế của Đại hội hôm nay, chúng ta tin tưởng rằng, sẽ ngày càng có thêm nhiều tài năng trẻ, những nhà vô địch sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia, mang vinh quang về cho Tổ quốc; trên khắp mọi miền đất nước sẽ có thêm nhiều em nhỏ cùng hàng triệu người dân hào hứng, hăng hái tập luyện, cùng xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, cường tráng, năng động và phát triển", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 kéo dài trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Mở đầu bằng chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”, gồm 2 chương là “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”, quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và VĐV tham gia biểu diễn.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng BTC Đại hội Hoàng Đạo Cương thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa (Ảnh: Cổng thông tin Bộ VHTTDL)

Ngọn đuốc bừng sáng, đánh dấu Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức bắt đầu (Ảnh: Cổng thông tin Bộ VHTTDL)

Tâm điểm của lễ khai mạc là màn rước đuốc và thắp đuốc hoành tráng. Ngọn lửa truyền thống bắt đầu hành trình từ Bến Nhà Rồng lịch sử, đi qua cột cờ Thủ Ngữ, không gian của cầu đi bộ Thủ Thiêm, dọc theo bến Bạch Đằng trước khi được Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng ban tổ chức Hoàng Đạo Cương tiếp nhận và thắp sáng đài đuốc.

Ngọn lửa của ý chí và nghị lực, của đoàn kết và cao thượng, của khát vọng vươn cao - vươn xa - tỏa sáng sẽ cháy sáng trong suốt hành trình thi đấu, tiếp sức cho sự bền bỉ, những cú bứt phá mạnh mẽ và thắp lên niềm tin chiến thắng trong mỗi VĐV.

Lễ khai mạc diễn ra sôi động, đầy màu sắc (Ảnh: Quý Lượng)

Đoàn thể thao Công an nhân dân diễu hành (Ảnh: Quý Lượng)

Đoàn thể thao Hà Nội diễu hành (Ảnh: Quý Lượng)

Lễ khai mạc có màn diễu hành của 36 đoàn thể thao đại diện cho 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội, cùng lực lượng trọng tài tham gia điều hành các môn thi đấu.

Sau nghi thức diễu hành là các nghi lễ chính thức của Đại hội, gồm: rước cờ Tổ quốc, rước cờ Đại hội, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài, cùng nghi thức thắp sáng đài lửa.

Diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại TP.HCM và một số địa phương, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 48 môn thể thao với tổng cộng 973 bộ huy chương.

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, nhằm đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao, chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện và thành tích thi đấu của các địa phương, ngành trên cả nước. Đây cũng là dịp phát hiện, tuyển chọn những VĐV xuất sắc, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới các đấu trường thể thao khu vực, châu lục và thế giới.