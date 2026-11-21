Phong độ Man City vs Fulham

Quãng thời gian nghỉ FIFA Days kéo dài 2 tuần có thể sẽ mang ý nghĩa rất quan trọng với Man City. Bởi trước đó, đại gia thành Manchester đã tự đẩy bản thân vào "hố đen thất vọng" khi trắng tay liên tiếp 3 vòng đấu gần nhất.

Điều đáng nói, chuỗi thất bại diễn ra trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Aston Villa (1-2), Brighton (0-1) và Nottingham Forest (1-3). Từ vị trí dẫn đầu, đoàn quân dưới trướng HLV Enzo Maresca bị đánh tụt xuống hạng 3, kém Brighton và Arsenal lần lượt 1 và 6 điểm.

Nhiều nguyên nhân được liệt kê lý giải cho màn trình diễn sa sút của "Man Xanh". Dù chưa chính thức nhận án phạt liên quan đến bê bối vi phạm quy định tài chính giai đoạn 2009–2018, hiệu ứng tiêu cực từ scandal này cũng ít nhiều tác động đến tinh thần tập trung của dàn sao sân Etihad.

Ngoài ra, xét trên khía cạnh thuần chuyên môn, phong độ kém cỏi của Man City đến từ hàng phòng ngự đang chơi như mơ ngủ. Đã 8 lần ra sân liên tiếp, "The Citizens" không thể giữ sạch lưới. Thông số không nên có với một tập thể được xem như ứng viên vô địch tiềm tàng ở các đấu trường tham dự.

Bên cạnh đó, sự kết hợp nơi trung tuyến giữa bộ đôi tân binh Anderson và Enzo Fernandez chưa tốt, khiến khu vực giữa sân của Man City dễ tổn thương trước những tình huống chuyển đổi trạng thái tốc độ của đối thủ.

Man City là CLB đầu tiên trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh toàn thắng 7 vòng đầu mùa giải rồi thua 3 trận tiếp theo. Chắc chắn, đội chủ sân Etihad không muốn nối dài cột mốc đáng buồn đó.

Chiến thắng trong cuộc đón tiếp Fulham gần như mệnh lệnh bắt buộc buộc dành cho Enzo Maresca và các học trò. Bản thân chiến lược gia người Ý khẳng định toàn đội chưa có lý do để rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Maresca có lý do để tự tin vào khả năng giành trọn vẹn 3 điểm của đội nhà. Trong cả 10 lần đụng độ Fulham gần đây, Man City đều toàn thắng và đều ghi tối thiểu 2 bàn mỗi trận.

Nhưng đội khách hiện cũng cho thấy bản thân không dễ bị bắt nạt. HLV Alvaro Arbeloa và các học trò mang theo hành trang mạch 4 vòng đấu bất bại gần đây (thắng 2, hòa 2).

Thành tích khởi sắc đã đưa Fulham thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Song khoảng cách tới "vũng lầy" cuối bảng chỉ 2 điểm, đội bóng thành London vẫn cần rất cẩn trọng và luôn phải chiến đấu bằng tinh thần cao nhất.

Ở mùa giải năm nay, Fulham từng kiếm được 1 điểm trong chuyến viếng thăm sào huyệt Anfield của Liverpool. Cổ động viên đội khách rất kỳ vọng kết quả tích cực tương tự sẽ được các các cầu thủ con cưng tạo nên ở Etihad, nhằm xóa bớt nỗi đau trắng tay toàn diện trước Man City.

Thông tin lực lượng Man City vs Fulham

Man City: Antoine Semenyo tiếp tục dưỡng thương. Khả năng ra sân của cặp trung vệ Marc Guehi và Abdukodir Khusanov còn bỏ ngỏ.

Fulham: Chỉ có duy nhất trường hợp của Tom Cairney cần đánh giá thêm về khả năng kịp bình phục chấn thương.

Đội hình dự kiến Man City vs Fulham

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Bouaddi; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland

Fulham: Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia

Dự đoán: 2-1