Sinh viên Nguyễn Thanh Mai, sinh viên khoa Ngoại ngữ, Học viện Hàng không Việt Nam.

Trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Nguyễn Thanh Mai, sinh viên khoa Ngoại ngữ, Học viện Hàng không Việt Nam, vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là phần thưởng ghi nhận thành tích thi đấu xuất sắc của nữ võ sĩ trên đấu trường quốc tế.

Trước đó, tại Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025 diễn ra tại Indonesia từ ngày 2 - 8/11/2025, Thanh Mai xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ. Chiến thắng này góp phần vào thành tích chung của đội tuyển Vovinam Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực của nữ vận động viên và lan tỏa tinh hoa võ thuật Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trước đó, tại Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025 diễn ra tại Indonesia từ ngày 2 - 8/11/2025, Thanh Mai xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ.

Tiếp nối thành công, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Thanh Mai tiếp tục giành Huy chương Vàng nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ, đóng góp vào thành tích đoàn thể thao TPHCM.

Bày tỏ niềm vinh dự khi đón nhận phần thưởng cao quý, Nguyễn Thanh Mai cho biết đằng sau mỗi tấm huy chương là quá trình tập luyện nghiêm túc, kiên trì và ý chí vượt qua giới hạn của bản thân. Theo nữ võ sĩ, để cân bằng giữa việc học đại học và thể thao thành tích cao, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở năng khiếu mà còn ở tính kỷ luật và nỗ lực bền bỉ mỗi ngày.

Tiếp nối thành công, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Thanh Mai tiếp tục giành Huy chương Vàng nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ, đóng góp vào thành tích đoàn thể thao TPHCM.

“Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Học viện Hàng không Việt Nam đã luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để em yên tâm thi đấu và cống hiến. Em hy vọng thành tích này sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh, không ngừng phấn đấu từ giảng đường đến đấu trường quốc tế”, Thanh Mai chia sẻ.