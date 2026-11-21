Tình huống tranh chấp bóng giữa tiền đạo Tuấn Hải (áo trắng) với cầu thủ đội khách.

CLB Thép Xanh Nam Định đang có phong độ cao với 5 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 4 chiến thắng, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 16 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Công an Hà Nội 2 điểm. Còn CLB Hải Phòng đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 3 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Đội bóng đất Cảng vừa chia tay huấn luyện viên (HLV) Đặng Văn Thành và đưa ông Dylan Kerr trở lại với chức danh Giám đốc kỹ thuật.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự khán trận đấu.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai CLB, đội bóng Thành Nam thắng 3, hòa 1 và thua 1. Với phong độ ở thời điểm hiện tại cùng lợi thế sân nhà, đội chủ sân Thiên Trường được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng CLB Hải Phòng vẫn có cơ hội tạo ra bất ngờ nếu sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện phát huy hiệu quả.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức nhiều pha phối hợp tấn công về phía khung thành thủ môn Văn Toản. Phút 8, Ezequiel chọc khe tinh tế để Tyler Thái Crawford thoát xuống đối mặt với thủ môn CLB Hải Phòng. Tuy nhiên, tiền đạo Thép Xanh Nam Định không theo kịp đường chuyền, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số đáng tiếc.

Bước ngoặt của hiệp đấu đến ở phút 19. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Trần Ngọc Ánh quyết định hủy thẻ vàng, rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Thái Bảo bên phía CLB Hải Phòng vì pha phạm lỗi nguy hiểm với Trần Ngọc Sơn.

Cầu thủ Caio Cesar cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Có lợi thế về quân số, các cầu thủ Thép Xanh Nam Định gia tăng sức ép. Phút 30, Caio Cesar đột phá trung lộ rồi tung cú sút chân phải uy lực từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ Hải Phòng đi hết đường biên ngang. Ở tình huống phạt góc sau đó, Mạnh Quỳnh treo bóng vào vòng cấm nhưng Minh Dĩ kịp phá bóng giải nguy.

Cầu thủ Caio Cesar sút phạt đền thành công vào lưới CLB Hải Phòng.

Phút 40, CLB Thép Xanh Nam Định được hưởng phạt đền sau tình huống Tuấn Phong kéo ngã Ezequiel trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Caio Cesar thực hiện cú sút bằng lòng trong chân phải, đánh lừa thủ môn Văn Toản, đưa bóng vào góc cao bên phải khung thành, mở tỷ số trận đấu. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định.

Sang hiệp 2, với lợi thế hơn người và dẫn trước đối thủ 1-0, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 47, Caio Cesar bật cao đánh đầu cận thành sau quả đá phạt của Tyler Thái Crawford, nhưng thủ môn Văn Toản kịp phản xạ, đấm bóng cứu thua cho CLB Hải Phòng.

Đến phút 57, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Ngọc Sơn đột phá bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm để Mạnh Quỳnh dứt điểm một chạm bằng chân phải tung nóc lưới CLB Hải Phòng.

Những phút tiếp theo, CLB Thép Xanh Nam Định liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió lên phía cầu môn đội khách, song các chân sút của đội chủ nhà đều không thể tận dụng cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng.

Phút 78, CLB Hải Phòng bất ngờ rút ngắn tỷ số từ tình huống Duy Khang đột phá bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Makaric khống chế bóng, dứt điểm chân phải vào góc xa, đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh.

Đông đảo khán giả đến sân cổ vũ cho đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định.

Những phút cuối của trận đấu là lúc đội khách Hải Phòng vùng lên mạnh mẽ để gỡ hoà. Các cầu thủ Thép Xanh Nam Định nỗ lực bảo vệ lợi thế trước sức ép của đội khách. Trận đấu có 5 phút bù giờ và không có thêm bàn thắng nào được ghi. 2-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Dù được chơi hơn người từ khá sớm, đội chủ nhà vẫn phải trải qua những phút cuối đầy căng thẳng mới bảo toàn được 3 điểm, qua đó tiếp tục giữ ngôi đầu bảng V.League 2026-2027.