Nhận định trước trận Newcastle vs Arsenal

Arsenal bước vào vòng 11 với vị thế dẫn đầu bảng xếp hạng cùng 27 điểm sau 10 trận đầu mùa, hơn nhóm bám đuổi 5 điểm sau khi hạ Hull City 1-0 ở vòng gần nhất. Đội bóng của HLV Mikel Arteta là một trong số ít tập thể khởi đầu Ngoại hạng Anh bùng nổ đến vậy: chỉ có Chelsea mùa 2005/06, Man City các mùa 2011/12 và 2017/18 cùng Liverpool mùa 2019/20 từng đạt 28 điểm sau 10 vòng đầu, và tất cả đều lên ngôi vô địch vào cuối mùa.

Mục tiêu của thầy trò Arteta ở chuyến đi lần này không gì khác ngoài 3 điểm để giữ vững ngôi đầu, nhất là khi khoảng cách 5 điểm có thể bị thu hẹp xuống còn 3 điểm nếu Man City thắng ở trận đấu sớm cuối tuần. Sau khi gia hạn hợp đồng hồi tháng 10, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng đang có bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ khi hàng loạt trụ cột như Declan Rice, David Raya, Piero Hincapié và Jurriën Timber được cho là sắp hoàn tất giao kèo mới.

Ở phía đối diện, Newcastle của HLV Matthias Jaissle đang đứng thứ 12 với 12 điểm sau 10 vòng và trải qua chuỗi 3 trận không thắng trên mọi đấu trường. Trận hòa 1-1 trên sân Fulham hôm 7/11 được Jaissle coi là bước đi đúng hướng sau thất bại trước Everton, khi bàn thắng của Jacob Murphy giúp đội bóng duy trì mạch ghi bàn ở mọi trận sân khách mùa này nhưng rồi lại đánh rơi chiến thắng vì pha lập công gỡ hòa của Rodrigo Muniz.

Với Newcastle, mục tiêu trước mắt là chặn đà sa sút và giảm bớt áp lực đang đè nặng lên ghế nóng của Jaissle. Đáng lo ngại là "Chích chòe" không thắng trong 18 trận Ngoại hạng Anh gần nhất gặp các đội đang đứng đầu bảng vào ngày thi đấu (hòa 4, thua 14) kể từ chiến thắng 2-1 trước Chelsea hồi tháng 12/2014, đồng thời chưa thắng nổi trận nào trong 14 lần gặp các nhà đương kim vô địch (hòa 5, thua 9) kể từ khi hạ Man City 2-1 vào tháng 1/2019.

Phong độ, lịch sử đối đầu Newcastle vs Arsenal

Arsenal đang sở hữu chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, tính từ sau thất bại 0-3 trên sân Brighton trước đợt tập trung đội tuyển đầu mùa. Đáng chú ý, Pháo thủ đã giữ sạch lưới 4 trận giải quốc nội gần nhất với tổng tỷ số 5-0.

Arsenal (áo đỏ) đang có phong độ tốt trên sân khách.

Nếu tiếp tục giữ sạch lưới, Arsenal sẽ có 5 trận liên tiếp không để thủng lưới ở giải đấu lần đầu tiên kể từ giai đoạn tháng 9 - tháng 10/1987, đồng thời cán mốc 159 trận thắng ở Ngoại hạng Anh cho riêng Arteta, giúp HLV này vượt qua Mark Hughes để độc chiếm vị trí thứ 10 trong danh sách những nhà cầm quân thắng nhiều trận nhất lịch sử giải đấu.

Arsenal cũng đang sở hữu phong độ vượt trội trên sân khách. Tại Premier League mùa này, họ thắng 4/5 chuyến hành quân xa, chỉ thất bại trước Brighton và giữ sạch lưới trong cả 4 chiến thắng kể trên. Đội bóng của Arteta ghi 5 bàn sân khách, chiếm 33% tổng số 15 bàn từ đầu mùa, và chỉ nhận 3 bàn thua trong những chuyến hành quân xa.

Newcastle lại cho thấy sự phập phù trái ngược ngay tại St James' Park. Họ đã thua tới 7 trận sân nhà ở Ngoại hạng Anh trong năm 2026 - nhiều nhất giải - và vừa trắng tay ở 2 trận sân nhà liên tiếp trước Aston Villa và Everton (cùng thua 0-1), sau khi từng ghi ít nhất 2 bàn ở cả 4 trận sân nhà đầu mùa. Tính trên mọi đấu trường mùa này, Newcastle mới giữ sạch lưới 3 lần.

Xét về đối đầu, Arsenal thắng 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa 2 đội và đang có mạch 3 trận thắng liên tiếp, nâng tổng số chiến thắng của họ trước Newcastle ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh lên con số 38 (chỉ kém thành tích trước Everton là 41 và West Ham là 39).

Ở lần gặp nhau gần nhất hồi tháng 4/2026 tại Emirates, Arsenal thắng 1-0, còn ở chuyến làm khách tại St James' Park mùa trước, đội bóng của Arteta lội ngược dòng thắng 2-1 nhờ pha đánh đầu phút bù giờ của Gabriel Magalhães, qua đó chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên sân khách trước đối thủ này.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Arsenal

Newcastle đón tin vui khi Jacob Ramsey trở lại sau khi hoàn thành án treo giò 1 trận vì chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Everton. Nico Gonzalez và Joe Willock cũng được kỳ vọng kịp bình phục sau khi gặp vấn đề sức khỏe trong tuần qua. Sự trở lại của 2 tiền vệ này sẽ giúp HLV Jaissle có thêm lựa chọn ở khu vực giữa sân.

Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn thiếu vắng Joelinton do chấn thương đùi. Thủ môn dự bị Ewen Jaouen cũng chưa thể trở lại vì vấn đề ở gân kheo. Trên hàng công, Matias Fernandez-Pardo đã bình phục sau thời gian bị ốm và có thể được trao cơ hội đá chính. Cầu thủ 21 tuổi được đánh giá là phương án đáng cân nhắc sau khi Yoane Wissa chưa thể hiện được phong độ như kỳ vọng.

Lực lượng hiện có của Arsenal mạnh hơn nhiều so với Newcastle.

Bên phía Arsenal, HLV Arteta chịu tổn thất đáng kể khi Martin Zubimendi gặp chấn thương gân kheo trong trận Tây Ban Nha thua Anh 2-3. Tiền vệ này dự kiến phải nghỉ thi đấu vài tuần và sẽ không thể góp mặt tại St James' Park. Bukayo Saka tiếp tục vắng mặt vì chấn thương cơ đùi, trong khi Max Dowman bị treo giò.

Dù vậy, Arsenal vẫn có những tín hiệu tích cực về nhân sự. William Saliba có khả năng trở lại đội hình sau thời gian vắng mặt, nhưng Ezri Konsa nhiều khả năng vẫn được ưu tiên đá cặp cùng Gabriel Magalhaes ở trung tâm hàng phòng ngự. Trên hàng công, Kai Havertz được kỳ vọng tiếp tục đảm nhiệm vị trí trung phong, với sự hỗ trợ của Martin Odegaard, Noni Madueke và Christos Tzolis.

Với lực lượng như vậy, Arsenal vẫn đủ khả năng bắn hạ Newcastle ngay tại thánh địa của đối phương. Một chiến thắng để khẳng định, Pháo thủ đã sẵn sàng tăng tốc trên đường đua vô địch nhằm xây chắc ngôi đầu trước khi bước vào chặng khó nhất: chặng marathon xuyên năm mới.

Đội hình dự kiến Newcastle vs Arsenal Newcastle: Hornicek; Dedic, Thiaw, Burn, Hall; Steur, Gonzalez; Murphy, Fernandez-Pardo, Barnes; Osula. Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Dự đoán tỷ số: Newcastle 0-2 Arsenal