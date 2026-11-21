Quãng thời gian nghỉ FIFA Days kéo dài 2 tuần có thể sẽ mang ý nghĩa rất quan trọng với Man City. Bởi trước đó, đại gia thành Manchester đã tự đẩy bản thân vào “hố đen thất vọng” khi trắng tay liên tiếp 3 vòng đấu gần nhất. Trong khi đó, Fulham cũng có kỷ lục buồn với việc toàn thua Man City trong 20 lần gặp nhau gần nhất.

Bước vào trận đấu, dù có lợi thế thi đấu trên sân nhà Etihad nhưng Man City có khởi đầu đầy khó khăn trước lối đá pressing cường độ cao của Fulham.

Fulham cắt chuỗi 20 thất bại liên tiếp trước Man City bằng trận hòa 1-1 trên sân Etihad. Ảnh: The Mirror

Trong lúc thầy trò HLV Enzo Maresca còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đội khách thì họ lại bất ngờ nhận bàn thua.

Theo đó, phút 16, Oscar Bobb trong một tình huống phản công nhanh đã có pha xử lý khéo léo bên cánh phải trước khi kiến tạo cho Rodrigo Muniz cứa lòng chuẩn mực, bất ngờ mở tỷ số cho Fulham.

Nhận bàn thua sớm, Man City nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ. Phút 25, Ndiaye tung đường tạt bóng cho Haaland ập vào ghi bàn. Tuy nhiên, trọng tài đã từ chối bàn thắng vì cho rằng chân sút người Na Uy đã phạm luật đối với thủ thành Bernd Leno.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, đội chủ sân Etihad tiếp tục miệt mài tấn công để tìm bàn gỡ. Cuối cùng, họ cũng có được điều mình cần. Cụ thể, phút 57, xuất phát từ một quả phạt góc và bóng bị phá ra, Elliot Anderson nhanh chân tung cú sút volley chìm hiểm hóc ở ngoài vòng cấm, đánh bại thủ thành Bernd Leno để san bằng tỷ số cho Man City.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất. Ảnh: Google

Thời gian còn lại, hai bên đều duy trì nhịp độ trận đấu nhanh, song không đội nào ghi thêm được bàn thắng.

Với tỷ số chung cuộc 1-1, Man City đã cắt chuỗi 3 trận thất bại trước Aston Villa, Brighton và Nottingham Forest. Trong khi đó, Fulham được coi là thành công hơn khi cắt chuỗi 20 trận thất bại liên tiếp trước Man City.