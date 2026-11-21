Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam 2026

Phát biểu khai mạc giải đấu, anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam năm 2026 được tổ chức vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 -15/10/2026), nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tập hợp, đoàn kết thanh niên; tạo môi trường giao lưu, kết nối, rèn luyện và phát huy năng lực của hội viên, thanh niên. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, xây dựng hình ảnh thanh niên Việt Nam khỏe mạnh, năng động, trách nhiệm và hội nhập.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức hướng tới thúc đẩy phong trào Pickleball, nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần, xây dựng sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường sự giao lưu, đoàn kết và lan tỏa lối sống tích cực trong cộng đồng thanh niên.

Anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu

Sau một thời gian phát động, giải đấu thu hút sự quan tâm, đăng ký tham gia từ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, thành phố, Hội Doanh nhân trẻ các địa phương, các câu lạc bộ và vận động viên đến từ nhiều cơ quan, đơn vị trên phạm vi toàn quốc. Vòng Sơ loại đã được Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố tổ chức từ tháng 10 đến tháng 11, tạo sự lan tỏa cho phong trào thể thao của các địa phương.

“Chúng tôi hy vọng rằng, mỗi vận động viên đến với giải đấu sẽ mang về nhiều hơn một kết quả thi đấu, đó là niềm vui, tình bạn, những trải nghiệm đáng nhớ và nguồn cảm hứng tiếp tục rèn luyện thể thao. Hãy để mỗi trận đấu là một cuộc tranh tài đẹp, mỗi cái bắt tay là một sự kết nối và mỗi vận động viên là một đại sứ lan tỏa tinh thần cống hiến của thanh niên”, anh Lê Hải Long nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện khai mạc Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam 2026

Ban tổ chức trao cờ cho các đơn vị tham dự Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam 2026

Vòng Chung kết toàn quốc với sự tham gia tranh tài của 195 đôi vận động viên ở 08 nội dung thi đấu thuộc hai hạng Intermediate và Advanced. Trong đó, hạng Intermediate gồm 05 nội dung: đôi nam dưới 35 tuổi, đôi nam trên 35 tuổi, đôi nam nữ dưới 35 tuổi, đôi nam nữ trên 35 tuổi và đôi nữ không phân biệt nhóm tuổi. Hạng Advanced gồm 03 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, không phân biệt nhóm tuổi.

Các nội dung thi đấu được tổ chức theo hình thức chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, sau đó lựa chọn các đôi có thành tích tốt vào vòng loại trực tiếp và tranh chức vô địch. Việc phân hạng vận động viên được thực hiện theo các tiêu chí chuyên môn của Ban Tổ chức, bảo đảm tính phù hợp, công bằng và chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Bên cạnh cơ hội giao lưu, cọ xát và khẳng định năng lực chuyên môn, các vận động viên đạt thành tích cao tại Giải sẽ được trao cúp, huy chương, bảng danh vị và tiền thưởng theo từng nội dung thi đấu.

Giải đấu góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, chủ động hội nhập và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước

Tại hạng Advanced, nội dung đôi nam có mức thưởng cao nhất với 30 triệu đồng cho giải Nhất, 15 triệu đồng cho giải Nhì và 10 triệu đồng cho mỗi giải Ba. Hai nội dung đôi nữ và đôi nam nữ có mức thưởng lần lượt là 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng cho mỗi giải Ba.

Tại hạng Intermediate, giải Nhất mỗi nội dung sẽ được nhận mức thưởng 20 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng và giải Ba 5 triệu đồng. Tổng giá trị tiền thưởng của Giải là 345 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức dự kiến trao 03 giải chuyên đề cùng các phần quà lưu niệm từ đơn vị tài trợ, đồng hành.

Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam năm 2026 kỳ vọng trở thành điểm hẹn thể thao ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong thanh niên; mở rộng mạng lưới kết nối giữa các tổ chức Hội, doanh nhân trẻ, câu lạc bộ và những người yêu thích Pickleball trên cả nước.

Thông qua giải đấu, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng thanh niên trong xây dựng lối sống tích cực, phát triển thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, chủ động hội nhập và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.