Các tuyển thủ Việt Nam khá tự tin trước trận đấu quyết định ngôi đầu Casper Cup 2026.

Trận chung kết giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 dịp FIFA Days tháng 11 giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan tối nay (17-11) trên sân Thiên Trường mang ý nghĩa quyết định trực tiếp đến ngôi vô địch. Do đang tạm xếp sau đối thủ vì kém hiệu số bàn thắng bại (thắng Đài Loan 2-0 so với 3-0 của Kyrgyzstan), "Những chiến binh Sao Vàng" buộc phải giành chiến thắng mới có thể nâng cúp. Tuy nhiên, ngay trước thềm trận đánh lớn, HLV Kim Sang-sik lại phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi mất cùng lúc 4 trụ cột.

Khoảng trống do nhóm cầu thủ Công an TPHCM rời đội

Việc tạo điều kiện cho 4 cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TPHCM trở về phục vụ đội bóng chủ quản thi đấu giải khu vực khiến lực lượng tuyển Việt Nam chỉ còn lại 20 cái tên. Đáng nói hơn, cả 4 gương mặt này đều là những mắt xích quan trọng trải đều ở cả ba tuyến, tạo nên bộ khung vận hành trơn tru của đội tuyển thời gian qua.

Trong đó, trong khung gỗ sự vắng mặt của thủ thành Lê Giang Patrik và đặc biệt là trung vệ Nguyễn Nhật Minh ở vị trí hậu vệ trái giáng một đòn mạnh vào hệ thống phòng ngự. Lê Giang Patrik mang lại sự chắc chắn và khả năng chỉ huy hàng thủ, trong khi Nhật Minh là chốt chặn tin cậy ở cánh trái hàng phòng ngự. Mất đi bộ đôi này, lá chắn trước khung thành tuyển Việt Nam trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết trước một Kyrgyzstan giàu thể lực và đang có phong độ ghi bàn ấn tượng.

Ở khu vực trung tuyến, Nguyễn Thái Quốc Cường đóng vai trò điều tiết, giữ nhịp và thu hồi bóng. Trên hàng công, sự thiếu vắng Olaha Mạnh Đức khiến tuyển Việt Nam mất đi một mũi nhọn giàu sức càn lướt, có khả năng làm tường và trực tiếp săn bàn hiệu quả.

Tín hiệu lạc quan từ sự trở lại của Lương Chí Khải

Giữa lúc cơn bão thiếu hụt nhân sự càn quét, tin vui lớn nhất dành cho HLV Kim Sang-sik là sự bình phục hoàn toàn của trung vệ Việt kiều Mỹ Lương Chí Khải. Sau sự cố thể trạng lúc khởi động trước trận gặp Đài Loan (Trung Quốc), ngôi sao thuộc biên chế Thể Công Viettel đã nuốt trọn giáo án chiến thuật và cho thấy tinh thần cực kỳ hưng phấn trong 2 buổi tập gần nhất.

Sự tái xuất của Chí Khải mang ý nghĩa sống còn. Với thể hình lý tưởng và tư duy chơi bóng hiện đại, anh được kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống mà Nguyễn Nhật Minh để lại ở trung tâm hàng thủ, đồng thời cạnh tranh sòng phẳng một suất đá chính ngay trong trận chung kết.

Bài toán "vá" đội hình của HLV Kim Sang-sik

Dù có sự bổ sung kịp thời của Chí Khải, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn phải thực hiện những điều chỉnh mang tính "thợ hàn" ở cả ba tuyến để duy trì sức mạnh cân bằng cho đội tuyển.

Ngoài việc trao cơ hội cho Lương Chí Khải đá cặp trung vệ, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ đẩy buổi tập chiến thuật theo hướng bọc lót chặt chẽ hơn. Ở vị trí người gác đền thay thế Lê Giang Patrik, những phương án dự phòng giàu kinh nghiệm còn lại như Trung Kiên hay Văn Việt sẽ phải gánh vác trọng trách giữ sạch lưới.

Khoảng trống của Nguyễn Thái Quốc Cường đòi hỏi một tiền vệ có khả năng tranh chấp tốt và luân chuyển bóng nhanh. Những nhân tố trẻ giàu năng lượng như Phạm Minh Phúc hay Nguyễn Đăng Dương (những người được xếp tập chung nhóm chiến thuật với Chí Khải) có thể sẽ được tin dùng để gia tăng chất thép cho khu trung tuyến.

Để giải quyết bài toán ghi bàn khi thiếu Olaha Mạnh Đức và buộc phải thắng Kyrgyzstan, HLV Kim Sang-sik đã hé lộ toan tính làm mới hàng công. Nguyễn Thanh Nhàn nhiều khả năng sẽ được kéo vào đá trung phong cắm, hợp cùng Nguyễn Đình Bắc bên hành lang trái và Trần Ngọc Sơn ở cánh phải. Bộ ba giàu tốc độ, kỹ thuật và khả năng hoán đổi vị trí linh hoạt này hứa hẹn sẽ tạo ra sức ép lớn, bù đắp cho sự thiếu hụt về mặt thể hình và khả năng tì đè mà Olaha Mạnh Đức để lại.

Đối đầu với một Kyrgyzstan chơi kỷ luật và vừa thắng đậm 3-0 ở trận ra quân, thử thách dành cho tuyển Việt Nam là không hề nhỏ. Người hâm mộ sân Thiên Trường đang chờ đợi tài thao lược và khả năng ứng biến linh hoạt của "thợ hàn" Kim Sang-sik để giúp đội tuyển vượt qua nghịch cảnh, giành chiến thắng thuyết phục và bước lên ngôi vô địch.