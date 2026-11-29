Theo thống kê của Sofascore, tiền vệ Nguyễn Lực đứng thứ 10 về quãng đường di chuyển với trung bình 9,7 km mỗi 90 phút thi đấu ở vòng bảng giải đấu tại Qatar. Người dẫn đầu ở hạng mục này là Abdullah Al Batli (Ả Rập Xê-út) với 11 km.

Đây là thông số phản ánh sức bền và khả năng duy trì cường độ vận động của cầu thủ, đặc biệt ở vị trí tiền vệ khi phải thường xuyên di chuyển kết nối các tuyến, tham gia tổ chức tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự.

Không chỉ chạy nhiều, Nguyễn Lực còn nằm trong nhóm cầu thủ có số lần bứt tốc nhiều nhất giải. Tiền vệ U17 Việt Nam đứng thứ 6 với trung bình 11 lần nước rút mỗi 90 phút, cao nhất trong số các cầu thủ châu Á.

Nếu chỉ xét các cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ, Nguyễn Lực đứng thứ 3, sau Alirio Cuna (Mozambique) và Kelvin Brown (Jamaica).

Việc liên tục thực hiện những pha nước rút không chỉ đòi hỏi sức mạnh cơ bắp mà còn cần khả năng hồi phục tốt giữa các đợt vận động cường độ cao.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng U17 World Cup 2026. Ảnh: FIFA.

Nền tảng thể lực ấy cũng giúp Nguyễn Lực phát huy sở trường kỹ thuật cá nhân. Với trung bình 3,7 lần lừa bóng thành công mỗi trận, đạt tỉ lệ 50%, tiền vệ U17 Việt Nam đứng thứ 5 thông số này sau vòng bảng.

Nguyễn Lực là cầu thủ châu Á duy nhất góp mặt trong tốp 10 về số lần lừa bóng thành công, thậm chí xếp trên nhiều tài năng trẻ của Brazil, nền bóng đá vốn nổi tiếng với kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Để vượt qua đối phương, ngoài kỹ năng xử lý bóng, cầu thủ còn phải có sức rướn, khả năng thay đổi tốc độ, chuyển hướng đột ngột và giữ thăng bằng khi tranh chấp.

Dù không phải kết quả kiểm tra thể lực chuyên biệt, những thông số trên phần nào cho thấy khả năng đáp ứng cường độ thi đấu của Nguyễn Lực khi đối đầu với các đối thủ đến từ Bỉ, New Zealand và Mali.

Trước đó, tiền vệ U17 Việt Nam từng gây tiếng vang với siêu phẩm ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc trong trận U17 Việt Nam thua U17 Bỉ 2-3 ở trận mở màn.