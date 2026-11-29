🏆 Phan Thị Mơ đăng quang nghẹt thở

Ngày 28/11, tại cụm sân Cộng Hòa Garden (TP.HCM), giải Pickleball BNI Empower Chapter năm 2026 - Lần 1 tranh cúp La Sams diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của đông đảo doanh nhân, nghệ sĩ và các gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam.

Hoa hậu Phan Thị Mơ thi đấu nỗ lực trên sân

Sự kiện do BNI Empower Chapter phối hợp cùng nhà tài trợ chính Thạch Lá Sâm – Coffee & Tea (La Sams Heritage) tổ chức. Giải có hai nội dung tranh tài gồm đôi hỗn hợp 4.2 và đôi hỗn hợp 4.5, với các cặp VĐV thi đấu vòng bảng trước khi bước vào vòng loại trực tiếp ở hai nhánh Series A và Series B.

Một trong những gương mặt gây chú ý nhất tại giải đấu là Hoa hậu Phan Thị Mơ. Người đẹp đánh cặp cùng Giả Hoàng Long, tạo nên hành trình chinh phục chức vô địch Series B đầy ấn tượng.

Tại vòng 1/16, Phan Thị Mơ và đồng đội trải qua màn so tài giằng co trước diễn viên Lâm Thanh Nhã và Huỳnh Vũ Phương Vi, giành chiến thắng sát nút 11-9. Đến vòng tứ kết, bộ đôi này thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Lê Đức Lộc và Phạm Hiền Trang với tỷ số cách biệt 11-2.

Nàng hậu đăng quang kịch tính sau trận chung kết

Tâm điểm chú ý ở vòng bán kết là màn so tài giữa hai người đẹp nổi tiếng của showbiz Việt, Phan Thị Mơ và siêu mẫu Kỳ Hân. Với sự phối hợp hiệu quả cùng Giả Hoàng Long, Phan Thị Mơ giành chiến thắng 11-5 trước Kỳ Hân và Hứa Ngọc Tú (Jessica Hứa) để ghi tên mình vào chung kết.

Đối đầu với cặp Trần Phúc Toàn và Trần Thúy An trong trận tranh chức vô địch, Phan Thị Mơ cùng đồng đội gặp không ít thử thách. Hai cặp VĐV tạo nên cuộc đua tỷ số hấp dẫn trước khi Giả Hoàng Long và Phan Thị Mơ giành chiến thắng nghẹt thở 11-9, qua đó bước lên bục cao nhất của Series B.

🥇 Hoa hậu Phan Thị Mơ dự hàng chục giải pickleball, tiết lộ bí quyết chơi tốt

Từng đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018, Phan Thị Mơ không chỉ được biết đến với nhan sắc nổi bật mà còn là người đẹp có niềm đam mê lớn dành cho thể thao.

Trước pickleball, Phan Thị Mơ có thời gian gắn bó với cầu lông

Chia sẻ bên lề giải đấu, Phan Thị Mơ cho biết cô đã bén duyên với pickleball hơn một năm. Từ chỗ khá e ngại khi tiếp cận bộ môn này, người đẹp ngày càng yêu thích, tự tin hơn khi ra sân và tích cực tham gia các giải đấu.

Trước khi đến với pickleball, Phan Thị Mơ đã có khoảng 2-3 năm chơi cầu lông, bên cạnh việc duy trì tập luyện yoga. Người đẹp cho rằng sự cộng hưởng từ nhiều bộ môn cùng tinh thần yêu thể thao giúp cô có những thuận lợi nhất định. Dù vậy, Phan Thị Mơ vẫn phải điều chỉnh khá nhiều về kỹ thuật để thích nghi với pickleball.

Điều khiến nàng hậu đặc biệt yêu thích pickleball là khả năng kết nối cộng đồng, kéo mọi người lại gần nhau, không có quá nhiều khoảng cách giữa những người chơi.

Phan Thị Mơ cho biết cô đã gặp nhiều khó khăn khi chuyển kỹ thuật từ cầu lông sang pickleball

Bên cạnh đó, tốc độ phát triển nhanh chóng của pickleball giúp Phan Thị Mơ dễ dàng tìm kiếm sân tập, kể cả trong những chuyến công tác xa nhà, qua đó có thêm cơ hội giao lưu và kết nối bạn bè.

Dù lịch trình công việc bận rộn khiến cô chỉ có thể ra sân khoảng 2 buổi mỗi tuần, Phan Thị Mơ đã tham dự hàng chục giải đấu và nhiều lần giành chức vô địch.

⚡ Dàn người đẹp, nghệ sĩ giành thành tích ấn tượng

Bên cạnh màn đăng quang của Hoa hậu Phan Thị Mơ, giải đấu còn chứng kiến những kết quả đáng chú ý của nhiều gương mặt nổi tiếng khác.

Những tay vợt xuất sắc của giải

Ở chung kết Series A, Nguyễn Thị Kim Loan và Nguyễn Xuân Thùy giành chức vô địch sau chiến thắng 15-0 trước Kevin Nguyễn và Lê Thị Hiền. Trong trận tranh hạng ba, Đức Minh và Á hậu Miss Grand Vietnam 2024 Ánh Vương giành chiến thắng 11-0 trước Nguyễn Thành Trung và diễn viên Lê Thúy.

Trong khi đó, dù để thua Phan Thị Mơ ở bán kết Series B, siêu mẫu Kỳ Hân cùng Hứa Ngọc Tú vẫn khép lại giải đấu với thành tích đáng khích lệ. Bộ đôi này giành chiến thắng thuyết phục 11-2 trước Mai Văn Hưng và Á hậu – DJ Bling trong trận tranh hạng ba.

Không chỉ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, giải đấu còn tạo ra sân chơi bổ ích để cộng đồng doanh nhân, nghệ sĩ và những người yêu thích pickleball có dịp giao lưu, rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tinh thần thể thao.