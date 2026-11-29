‘Quỷ đỏ’ tiếp tục chuỗi phong độ đáng báo động khi thua tan tác ‘Bầy ong’ tới 4 bàn không gỡ ngay tại thánh địa Old Trafford.

Chứng kiến trận thua muối mặt này, tờ SunSport đã chỉ ra những sự trùng hợp đáng lo ở mùa giải này với 2 mùa mà Man Utd từng phải ‘bật bãi’ khỏi giải đấu cao nhất bóng đá Anh.

Điềm báo đầu tiên đến từ thành tích phòng ngự khi Man Utd không giữ sạch lưới trong cả 12 trận đã qua. Lần gần nhất điều này xảy ra là ở mùa giải 1930-1931, khi đội bóng thành Manchester kết thúc ở vị trí cuối bảng và phải xuống hạng.

Điềm báo thứ 2 đến từ chính cái tên Brentford. Trước trận đấu tối 28/11, lần gần nhất đội bóng thành London giành chiến thắng trên sân Old Trafford ở giải đấu cao nhất nước Anh là vào tháng 2/1937.

Cũng ở mùa giải 1936-1937, Man Utd đã ‘bay màu’ khỏi đấu trường cao nhất bóng đá Anh.

Man Utd đối diện nguy cơ 'đội sổ' bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh 2026-2027. Ảnh: Getty.

Nếu 2 điềm báo kể trên xuất phát từ những sự trùng hợp trong quá khứ thì điềm báo thứ 3 đến từ việc đối chiếu thành tích của Man Utd với các đội bóng xuống hạng mùa trước.

Sau 12 vòng Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026, West Ham và Burnley lần lượt có 10 và 11 điểm, đều nhiều hơn Man Utd hiện tại (8 điểm). Thế nhưng, cả 2 đội bóng này cùng Wolverhampton vẫn phải xuống hạng.

Ngay cả Tottenham, đội bóng chật vật mới giành quyền trụ hạng mùa trước, cũng có tới 18 điểm ở giai đoạn tương ứng.

Không những có khởi đầu tệ hơn các đội bóng xuống hạng mùa trước, Man Utd còn có nguy cơ tái hiện một kịch bản khác của mùa giải 1930-1931.

Nếu Crystal Palace đánh bại Hull City hôm 29/11, ‘Quỷ đỏ’ sẽ lần đầu bước sang tháng 12 với vị trí bét bảng ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ lần cách đây 96 năm trước.

Trong khi đó, việc bổ nhiệm HLV Mauricio Pochettino thay người tiền nhiệm Michael Carrick vẫn chưa giúp Man Utd thoát khỏi đà sa sút. Sau 3 trận cầm quân trên mọi đấu trường, nhà cầm quân người Argentina có 1 trận hòa và nhận 2 thất bại cùng tỷ số 0-4.

Cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng của Man Utd ở vòng đấu tới cũng không mấy sáng sủa khi họ phải làm khách trên sân Newcastle, nơi ‘Quỷ đỏ’ toàn thua cả 4 lần gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Hơn nữa, khi đối đầu với ‘Chích chòe’ lúc 3h15 ngày 3/12 (giờ Hà Nội), Man Utd còn mất trung vệ Harry Maguire do đã nhận đủ thẻ vàng thứ 5 từ đầu mùa.