Karius trải qua ngày thi đấu ác mộng.

Trong chuyến làm khách trên sân Paderborn thuộc vòng 10, Schalke 04 của HLV Miron Muslic hứng chịu thất bại nặng nề với tỷ số 1-8. Cá nhân Karius bất lực trước sức ép dồn dập từ Paderborn. Thủ môn người Đức phải vào lưới nhặt bóng tới 8 lần, trong một ngày hàng phòng ngự Schalke 04 hoàn toàn sụp đổ.

Trận thua phơi bày hàng loạt vấn đề trong hệ thống phòng ngự và kéo dài chuỗi không thắng của đội bóng lên con số 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Schalke vừa trở lại Bundesliga với tư cách nhà vô địch giải hạng Hai Đức. Tuy nhiên, màn trình diễn tại Paderborn cho thấy đội bóng còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn trụ vững ở sân chơi cao nhất nước Đức.

Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 21 nhờ công Jano ter Horst. Stefano Marino lập hat-trick với các pha lập công ở phút 39, 45+4 và 57. Steffen Tigges (phút 55), Deniz Zeitler (phút 73), Gabriel Vidovic (phút 85) và Felix Gotze (phút 90+6) lần lượt ghi thêm bàn thắng, hoàn tất chiến thắng khó tin cho Paderborn. Bàn thắng duy nhất của Schalke thuộc về Adil Aouchiche ở phút 59.

Với chiến thắng 8-1, Paderborn đi vào lịch sử Bundesliga khi cân bằng kỷ lục thắng đậm nhất của một đội bóng vừa thăng hạng trong một mùa giải. Trước đó, Fortuna Dusseldorf từng đánh bại St. Pauli 7-0 vào năm 1990.

Trên hàng công, Edin Dzeko được xếp đá chính nhưng gần như không để lại dấu ấn. Thất bại nặng nề là hồi chuông báo động với Schalke, nhất là khi họ chỉ còn một tuần chuẩn bị cho trận derby vùng Ruhr với Borussia Dortmund. Trong bối cảnh phong độ chạm đáy, HLV Muslic sẽ phải nhanh chóng tìm cách vực dậy tinh thần các học trò.