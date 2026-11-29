Hết án cấm chỉ đạo 2 trận, HLV Park Hang Seo trở lại băng ghế và cùng Kanchanaburi Power thắng Chiangmai United 3-0, vươn lên thứ hai Thai League 2. Ít ai biết, để có ông ở Thái Lan hôm nay, đội bóng phải thuyết phục thêm một người: bà Choi Sang-a, vợ ông.

HLV Park Hang Seo tiếp tục hành trình mới cùng Kanchanaburi Power. Ảnh: Kanchanaburi Power FC

Hồi tháng 5, chủ tịch Kanchanaburi Power, ông Prawat Kithammakunnit, đích thân sang Hàn Quốc để mời ông Park. Ông kể trên trang cá nhân rằng phía CLB đã phải trò chuyện rất lâu với bà Choi trước khi bà yên tâm. Theo ông, đó là người khó thuyết phục nhất vì bà lo cho chồng ở nhiều mặt. Vị chủ tịch còn đùa rằng cầu thủ thì sợ ông Park, còn ông Park lại sợ vợ, đồng thời cho biết hai vợ chồng sẽ cùng sang Kanchanaburi sinh sống.

HLV Park Hang Seo và vợ trong buổi gặp phía CLB Kanchanaburi Power. Ảnh: FB Prawat Kithammakunnit

Đây không phải lần đầu bà Choi đứng sau một quyết định lớn của chồng. Năm 2017, khi lời mời dẫn dắt tuyển Việt Nam được gửi đến, HLV Park Hang Seo từng phân vân vì đang làm việc ở một CLB tại Hàn Quốc. "Vợ tôi nói rằng đây là một đội tuyển quốc gia chứ không phải CLB", ông kể lại. "Chúng ta cũng nên thử thách bản thân và đó là lý do tôi trở thành HLV tuyển Việt Nam". Theo những chia sẻ trước đây, ngày đàm phán hợp đồng, bà còn có mặt bên cạnh để ông yên tâm tập trung vào chuyên môn.

Vợ chồng HLV Park Hang Seo trong một sự kiện tại Hà Nội. Ảnh: FBNV

Quyết định năm ấy mở ra hơn 5 năm rực rỡ của bóng đá Việt Nam dưới thời ông Park: ngôi á quân U23 châu Á 2018, chức vô địch AFF Cup 2018 và tấm HCV SEA Games 2019 sau 60 năm chờ đợi.

HLV Park Hang Seo vẫn giữ tình cảm gắn bó với các học trò Việt Nam. Ảnh: FBNV

Suốt những năm ông Park miệt mài trên sân cỏ, bà Choi là người lặng lẽ lo toan việc nhà và nuôi dạy con trai. Không chỉ là hậu phương, bà còn là người ông tìm đến mỗi khi mất phương hướng, để được góp ý và nhìn lại mình. Bởi vậy, nhắc về người bạn đời, HLV Park Hang Seo chỉ nói ngắn gọn: "Tôi luôn biết ơn vợ đã đưa tôi đến với Việt Nam".

Bà Choi Sang-a là hậu phương vững chắc của HLV Park Hang Seo suốt nhiều năm. Ảnh: FBNV

Từ Việt Nam đến Thái Lan, ông Park vẫn đang thử thách bản thân ở một đất nước khác. Có những lúc thăng trầm, có cả án phạt, nhưng ông vẫn trở lại băng ghế chỉ đạo bằng một chiến thắng. Người hâm mộ nhớ HLV Park Hang Seo qua những chiến thắng, còn ông, sau tất cả, vẫn nhớ mình nợ người vợ một lời cảm ơn.