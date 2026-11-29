Arsenal chạm trán Manchester City. (Ảnh: FPT)

Trong khi đội chủ nhà đang có chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường, The Citizens chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Đây sẽ là cơ hội để huấn luyện viên Enzo Maresca đưa Manchester City trở lại quỹ đạo trong cuộc đua vô địch.

Arsenal đang hồi sinh ở EPL

Kể từ thất bại trên chấm luân lưu trước Fleetwood tại Cúp Liên đoàn Anh (League Cup/Carabao Cup), Arsenal đã trải qua 5 trận liên tiếp không thua trên mọi đấu trường. Phong độ tích cực này giúp Pháo thủ duy trì vị trí dẫn đầu Premier League, đồng thời tạo đà trước giai đoạn lịch thi đấu được dự báo đầy khó khăn trong tháng 12, với những cuộc đối đầu với Manchester United ở đấu trường quốc nội và Real Madrid tại cúp châu Âu.

Dù vậy, huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn phải đối mặt với những vấn đề về nhân sự trước cuộc tiếp đón Manchester City. Saka đã trở lại tập luyện, song khả năng góp mặt vẫn cần được đánh giá. Trong khi đó, tình trạng của Zubimendi và thủ môn Raya cũng đang chờ được xác định. Những biến động về lực lượng có thể ảnh hưởng đến phương án chiến thuật của đội chủ sân Emirates trong cuộc đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Huấn luyện viên Mikel Arteta cùng các học trò rạng rỡ chuẩn bị cho trận đấu tâm điểm vào Chủ nhật. (Ảnh: Arsenal)

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ đang dần ổn định, Arsenal có lý do để hướng tới một kết quả tích cực. Tuy nhiên, trước một đối thủ luôn có khả năng tạo ra khác biệt trong những trận cầu lớn như Manchester City, đội bóng của Arteta sẽ cần duy trì sự tập trung xuyên suốt 90 phút.

Man City mong muốn ngắt chuỗi trận thất vọng

Manchester City đang trải qua giai đoạn không thực sự thuận lợi khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Phong độ này khiến huấn luyện viên Enzo Maresca phải đối mặt với không ít áp lực, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng cần những kết quả tích cực để tiếp tục cạnh tranh vị trí dẫn đầu Premier League.

So với đội chủ nhà, tình hình nhân sự của The Citizens có phần thuận lợi hơn. Semenyo đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối và khả năng trở lại sẽ được Ban huấn luyện đánh giá sát giờ trận đấu. Phong độ của thủ thành Donnarumma cũng là vấn đề Maresca cần lưu tâm, trong bối cảnh Manchester City thiếu sự ổn định ở những trận đấu gần đây.

Những kết quả thiếu ổn định buộc Maresca phải tìm kiếm sự điều chỉnh cả về chiến thuật lẫn cách vận hành đội bóng. Chuyến làm khách tới Emirates sẽ là thử thách đáng kể đối với cựu huấn luyện viên Chelsea, khi Manchester City cần nhanh chóng lấy lại sự ổn định trước một Arsenal đang có phong độ tốt.

Man City gặp khó trước Arsenal

Sức ép cho huấn luyện viên Enzo Maresca. (Ảnh: Fabrizio Romano)

Trong những lần đối đầu gần đây, Arsenal và Manchester City tạo ra thế trận khá cân bằng. Tuy nhiên, Mikel Arteta đang có thành tích bất bại trước Enzo Maresca sau 4 lần chạm trán, với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, cả 4 cuộc đối đầu này đều diễn ra khi chiến lược gia người Italia còn dẫn dắt Chelsea.

Đây sẽ là cơ sở để Arteta hướng tới việc tiếp tục duy trì thành tích tích cực trước người đồng nghiệp, dù Manchester City hiện đã bước sang một giai đoạn mới dưới sự dẫn dắt của Maresca.

Arsenal có lợi thế sân nhà và phong độ ổn định hơn, trong khi Manchester City cần một chiến thắng để thoát khỏi giai đoạn khó khăn. Cuộc đối đầu tại Emirates vì thế có thể ảnh hưởng đáng kể tới cục diện cuộc đua vô địch Premier League trong thời gian tới.

Trận đấu giữa Arsenal và Manchester City sẽ được tường thuật trực tiếp lúc 23 giờ 30 phút ngày 29/11 trên FPT Play.