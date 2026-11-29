Messi vẫn đẳng cấp ở tuổi 39. Ảnh: Reuters.

Hôm 28/11, Messi khép lại mùa giải 2026 sau khi Inter Miami bị loại khỏi vòng play-off MLS Cup. Siêu sao người Argentina khép lại một mùa giải bận rộn với những thống kê cá nhân nổi bật, bất chấp việc không thể cùng đội bóng Mỹ tiến sâu tại sân chơi quốc nội.

Ở tuổi 39, Messi vẫn duy trì phong độ đáng nể. Trong tổng cộng 50 lần ra sân cho Inter Miami và đội tuyển Argentina trên mọi đấu trường, tiền đạo sinh năm 1987 ghi được 41 bàn thắng và đóng góp 21 pha kiến tạo.

Những con số này vượt trội so với các đồng đội, cho thấy tầm ảnh hưởng của thủ quân "Albiceleste" vẫn rất lớn, ngay cả khi anh đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp.

Dù Inter Miami phải dừng bước sớm tại vòng play-off MLS Cup, năm 2026 vẫn mang đến cho Messi những dấu ấn đáng chú ý ở cấp độ đội tuyển. M10 tiếp tục góp mặt trong nhóm những ngôi sao hàng đầu thế giới và cùng Argentina tiến đến trận chung kết World Cup. Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ chỉ giành ngôi á quân, khiến Messi chưa thể bổ sung thêm danh hiệu vô địch thế giới vào bộ sưu tập thành tích của mình.

Sau khi khép lại lịch thi đấu năm 2026, Messi sẽ bước vào kỳ nghỉ để hồi phục thể lực và chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo. Đây là khoảng thời gian cần thiết với cầu thủ đã trải qua một mùa giải kéo dài ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Ở tuổi 39, Messi vẫn duy trì khả năng săn bàn và tạo cơ hội ấn tượng. Người hâm mộ hiện chờ đợi siêu sao Argentina sẽ tiếp tục thể hiện ra sao khi trở lại thi đấu trong năm 2027.

Cận cảnh Messi ném bóng vào mặt đối thủ Tình huống xảy ra trong trận đấu giữa Inter Miami và Columbus Crew hôm 21/11 nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ