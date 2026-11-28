Cá nhân Quang Hải chưa lên tiếng về tương lai.

Trước những thông tin này, CLB Công an Hà Nội đã phát đi thông báo chính thức: “Đội trưởng Nguyễn Quang Hải vẫn đang nỗ lực cống hiến và tập trung thi đấu trong màu áo CLB Công an Hà Nội, góp phần đóng góp vào thành tích chung của bóng đá Việt Nam, và Đội tuyển Quốc gia Việt Nam khi được giao nhiệm vụ”, thông báo của CLB CAHN nêu rõ đồng thời nhấn mạnh: “Mọi thông tin chính thức (nếu có) sẽ chỉ được xác thực khi công bố bởi cá nhân cầu thủ, CLB Công an Hà Nội hoặc các kênh thông tin chính thức của VFF”.