CLB Công an Hà Nội bác tin Quang Hải giã từ đội tuyển Việt Nam
Ngày 26-11, thông tin tiền vệ Nguyễn Quang Hải quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 29 xuất hiện trên một số phương tiện truyền thông, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Trước những thông tin này, CLB Công an Hà Nội đã phát đi thông báo chính thức: “Đội trưởng Nguyễn Quang Hải vẫn đang nỗ lực cống hiến và tập trung thi đấu trong màu áo CLB Công an Hà Nội, góp phần đóng góp vào thành tích chung của bóng đá Việt Nam, và Đội tuyển Quốc gia Việt Nam khi được giao nhiệm vụ”, thông báo của CLB CAHN nêu rõ đồng thời nhấn mạnh: “Mọi thông tin chính thức (nếu có) sẽ chỉ được xác thực khi công bố bởi cá nhân cầu thủ, CLB Công an Hà Nội hoặc các kênh thông tin chính thức của VFF”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/clb-cong-an-ha-noi-bac-tin-quang-hai-gia-tu-doi-tuyen-viet-nam-post361655.html