Việc TP.HCM và Hà Nội cùng góp mặt ở trận đấu cuối cùng phần nào phản ánh tương quan lực lượng của futsal Việt Nam hiện nay. TP.HCM có nòng cốt là các cầu thủ Thái Sơn Nam, trong khi Hà Nội dựa vào đội hình Thái Sơn Bắc. Đây cũng là hai câu lạc bộ giàu thành tích và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của futsal trong nước.

TP.HCM (áo trắng) có lợi thế sân nhà và quyết tâm để hướng đến tấm huy chương cao nhất

Tại hai giải đấu cấp quốc gia năm 2026, Thái Sơn Bắc đều vượt qua Thái Sơn Nam để giành chức vô địch. Kết quả ấy tạo thêm cơ sở để chờ đợi một cuộc so tài cân sức giữa hai đội tuyển đại diện cho hai thế lực này.

Với TP.HCM, trận chung kết còn là dịp để các cầu thủ chủ nhà tìm lại vị thế sau khi phải chứng kiến đối thủ vượt lên ở sân chơi quốc nội.

Ở bán kết, TP.HCM cho thấy sự vượt trội khi đánh bại Quảng Ninh 6-1. Với lực lượng có chiều sâu và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, đội bóng của HLV Trần Văn Vũ kiểm soát tốt thế trận.

Những bàn thắng của Nguyễn Thịnh Phát, Dương Ngọc Linh, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Tiến Hùng và Trần Lê Bộ cho thấy khả năng tấn công đa dạng của đội chủ nhà.

Trong khi đó, Hà Nội vượt qua Đồng Tháp với tỷ số 3-0. Đội bóng thủ đô không cần tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng vẫn thể hiện được sự hiệu quả trong khâu dứt điểm. Nguyễn Đa Hải, Từ Minh Quang và An Lâm Tới là những cầu thủ ghi bàn, góp phần đưa Hà Nội trở lại trận chung kết.

Điểm đáng chú ý là hai đội không chỉ có lực lượng tốt mà còn mang theo những mục tiêu khác nhau. TP.HCM đã 12 năm chưa thể giành HCV futsal tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả là động lực để thầy trò HLV Trần Văn Vũ hướng đến việc thay đổi cột mốc này.

Hà Nội (phải) sẽ đối diện với không ít áp lực trong việc bảo vệ ngôi vương

Ngược lại, Hà Nội đang nắm giữ ngôi vô địch và muốn tiếp tục khẳng định vị thế. Tại Đại hội năm 2022, đội bóng thủ đô từng đánh bại chính TP.HCM với tỷ số 3-2 trong trận chung kết. Kết quả đó chắc chắn là một phần ký ức mà đội chủ nhà muốn thay đổi ở lần tái đấu này.

Ở một trận chung kết, chất lượng đội hình là yếu tố quan trọng nhưng chưa đủ để quyết định thành bại.

Khả năng duy trì cường độ, tổ chức phòng ngự, tận dụng cơ hội và kiểm soát cảm xúc trong những thời điểm quyết định sẽ có ý nghĩa lớn. Với tính chất của một trận đấu tranh HCV, sai sót cá nhân cũng có thể tạo ra khác biệt.

TP.HCM có lợi thế sân nhà và khát vọng chấm dứt quãng thời gian dài chờ đợi. Hà Nội lại sở hữu kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch cùng động lực bảo vệ thành quả. Vì thế, cuộc đối đầu này xứng đáng được xem là trận “siêu kinh điển” của futsal Việt Nam ở Đại hội năm nay.

Trận chung kết giữa TP.HCM và Hà Nội diễn ra lúc 16 giờ ngày 29.11. Quảng Ninh và Đồng Tháp cùng nhận HCĐ sau khi dừng bước ở bán kết.