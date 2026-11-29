Trở lại băng ghế chỉ đạo ở Thái Lan bằng chiến thắng 3-0, HLV Park Hang Seo tiếp tục con đường làm nghề ở nước ngoài. Từ quyết định đến Việt Nam năm 2017 đến cái gật đầu sang Thái Lan năm nay, phía sau ông luôn có một người phụ nữ.