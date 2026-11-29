THPT Quốc Oai 5-2 THPT Phúc Lợi
THPT Phan Bội Châu HĐ 1-3 THPT Nguyễn Quốc Trinh
THPT Nguyễn Du TO 0-0 THPT Tây Hồ (pen 2-4)
THPT Nguyễn Du TO 0-0 THPT Tây Hồ (pen 2-4)
THPT Chúc Động 2-0 THPT Ngô Quyền ĐA
THPT Chúc Động 2-0 THPT Ngô Quyền ĐA
THPT Lê Văn Thiêm 2-1 THPT Nguyễn Gia Thiều
THPT Lê Văn Thiêm 2-1 THPT Nguyễn Gia Thiều
Trận derby Long Biên diễn ra gay cấn, hấp dẫn...
... với phần thắng nghiêng về trường Lê Văn Thiêm
THPT Lê Văn Thiêm 2-1 THPT Nguyễn Gia Thiều
THPT Lê Văn Thiêm thẳng tiến tứ kết sau chiến thắng nghẹt thở
THPT Thanh Oai B 2-3 THPT Phú Xuyên A
THPT Lương Thế Vinh 1-2 THPT Trần Hưng Đạo TX
THPT Lương Thế Vinh 1-2 THPT Trần Hưng Đạo TX
THPT Lương Thế Vinh 1-2 THPT Trần Hưng Đạo TX
THPT Phùng Khắc Khoan KL 0-1 THPT Green City Academy