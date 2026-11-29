Chuyến thăm này diễn ra theo lời mời của Madam Pang (Nualphan Lamsam). Đây là lần đầu tiên Zico Thái trở lại địa điểm từng gắn bó với ông trong giai đoạn dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ năm 2013 đến 2016.

Điểm đến của Kiatisuk là Madam Valley Sport Complex and Resort tại huyện Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima. Trước đây, khu phức hợp này mang tên Kirin Valley và từng là địa điểm tập trung, huấn luyện của tuyển Thái Lan dưới thời nhà cầm quân sinh năm 1973. Vì thế, chuyến trở lại không đơn thuần là một cuộc tham quan cơ sở vật chất, mà còn đưa Kiatisuk trở về với những ký ức đặc biệt trong sự nghiệp cầm quân.

Kiatisuk và Madam Pang trong ngày trở lại đại bản doanh của tuyển Thái Lan. Ảnh: Main Stand

Chia sẻ với truyền thông Thái Lan, Kiatisuk không giấu được sự bất ngờ trước diện mạo mới của trung tâm. Ông cho biết ngay từ lối vào đã cảm thấy kinh ngạc, bởi con đường đất đá ngày trước giờ đã thay đổi hoàn toàn. Càng đi sâu vào bên trong, những ký ức về quãng thời gian dẫn dắt tuyển Thái Lan càng ùa về.

“Những thành công từ năm 2013 đến 2016 đều gắn liền với trung tâm này. Đây là nơi góp phần tạo nên thành công cho đội tuyển Thái Lan, đồng thời lưu giữ những kỷ niệm và là địa điểm thiêng liêng đối với chúng tôi”, Kiatisuk chia sẻ.

Dưới thời Kiatisuk, tuyển Thái Lan từng thống trị bóng đá Đông Nam Á với hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp vào các năm 2014 và 2016. Đó là giai đoạn đội bóng xứ Chùa vàng thể hiện sức mạnh vượt trội trong khu vực, xây dựng lối chơi giàu tính tổ chức và sở hữu một thế hệ cầu thủ chất lượng. Kirin Valley cũng trở thành một phần trong ký ức về hành trình thành công ấy.

Kiatisuk từng thành công cùng tuyển Thái Lan. Ảnh: Main Stand

Kiatisuk đặc biệt cảm ơn Madam Pang vì lời mời đến thăm trung tâm. Ông cũng dành nhiều lời khen cho sự thay đổi về cơ sở vật chất. Nếu trước đây nơi này chỉ có một sân bóng và một quán cà phê, thì hiện tại đã được đầu tư đồng bộ, với hệ thống tiện nghi hoàn thiện hơn rất nhiều. Theo ông, đây sẽ là địa điểm lý tưởng nếu tuyển Thái Lan lựa chọn làm nơi tập trung và huấn luyện.

Chuyến trở lại của Kiatisuk mang ý nghĩa đặc biệt bởi ông đã rời cương vị HLV trưởng tuyển Thái Lan từ năm 2017. Sau một thập kỷ, người từng tạo nên giai đoạn thành công đáng nhớ của bóng đá xứ Chùa vàng có dịp trở lại nơi lưu giữ những dấu ấn quan trọng nhất trong sự nghiệp.

Lời mời của Madam Pang không chỉ mở ra một cuộc gặp gỡ, mà còn gợi lại một chương đáng nhớ của bóng đá Thái Lan. Dù chuyến thăm không đồng nghĩa với việc Kiatisuk trở lại dẫn dắt đội tuyển, hình ảnh ông xuất hiện tại đại bản doanh cũ vẫn thu hút sự chú ý của người hâm mộ.