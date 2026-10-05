'Chị chị em em 3' có Lan Ngọc, Chi Pu đột ngột dời lịch

Tối 5/10, nhà sản xuất Chị chị em em 3 thông báo dời lịch khởi chiếu. Theo đó, bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 30/10. Nhà sản xuất không công bố nguyên nhân dự án phải thay đổi thời gian phát hành. Trước đó, Chị chị em em 3 dự kiến trình làng vào giữa tháng 10.

Đây là dự án phim Việt thứ hai đột ngột thay đổi lịch khởi chiếu trong tháng 10. Tuần trước, Án mạng karaoke cũng thông báo dời lịch ra mắt đến cuối tháng 10.

Bộ phim Chị chị em em 3 thông báo dời lịch chiếu. Ảnh: NSX.

Tối 4/10, nhà phát hành CJ cũng hủy lịch công chiếu Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh tại TP.HCM. Trước đó, sự kiện dự kiến tổ chức vào ngày 5/10, trước khi dự án chính thức phát hành vào ngày 9/10.

Một loạt dự án điện ảnh thay nhau dời lịch chiếu, nguyên nhân được cho là né tránh Trại buôn người - phim của Toni Dương Bảo Anh vừa vượt mốc 300 tỷ đồng.

Những ngày qua, bộ phim đang tạo ra sức nóng tại phòng vé với số lượng suất chiếu, lượng vé bán ra áp đảo. Trong ngày 5/10, Trại buôn người thu hơn 13 tỷ đồng với khoảng 200.000 vé được bán qua 5.566 suất, trung bình mỗi suất có khoảng 36 khán giả. Sau khi vượt mốc 300 tỷ đồng, tác phẩm cũng vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách phim Việt có doanh thu cao nhất năm nay, sau Thỏ ơi.

Chia sẻ về thành tích doanh thu của Trại buôn người, người cầm trịch dự án cho biết anh cảm thấy vui và may mắn. "Trước đó, phim cũng có một hành trình khá khó khăn, phải dời lịch chiếu liên tục. Đó cũng không phải kế hoạch truyền thông gì, mà vì phải dựng đi dựng lại nên buộc phải dời. Từ 27/3 qua 1/6, rồi tới 2/9. Sau 2/9 thì im luôn, dời trong im lặng, không dám lên tiếng nữa. Chúng tôi mừng vì công sức của toàn thể anh em trong ê-kíp được khán giả đón nhận", Toni Dương Bảo Anh chia sẻ.

Tác phẩm hành động đánh dấu lần đầu Toni Dương Bảo Anh đảm nhận vai trò đạo diễn phim điện ảnh. Phim có Steven Nguyễn đóng chính, xoay quanh những nạn nhân bị dụ dỗ bởi lời mời "việc nhẹ, lương cao" rồi rơi vào đường dây lừa đảo, buôn người xuyên biên giới. Bên cạnh hiệu ứng phòng vé, phim cũng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều về chất lượng, kịch bản.