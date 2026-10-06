Nam diễn viên nổi tiếng, cuộc đời nhiều thăng trầm vừa qua đời tại nhà riêng là ai?

Sáng 6/10, Page Six đưa tin nam diễn viên Mỹ Robert Kelker-Kelly qua đời đột ngột tại nhà riêng ở Missouri, hưởng thọ 62 tuổi. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân tử vong được cho là ngừng tim.

Trước đó, một người quen phát hiện Robert Kelker-Kelly gặp vấn đề sức khỏe và không thể tự đưa ông ra khỏi giường nên đã gọi số điện thoại khẩn cấp để nhờ hỗ trợ. Không lâu sau, lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế được điều động đến nhà riêng của nam diễn viên.

Tại hiện trường, các nhân viên y tế tiến hành nhiều biện pháp hồi sức cấp cứu nhằm cứu Robert. Tuy nhiên, những nỗ lực này không thành công và nam diễn viên được xác nhận đã qua đời tại chỗ.

Robert Kelker-Kelly sinh năm 1964 tại Cleveland, Ohio. Cha ông là chuyên gia giám định pháp y Robert Kelker, trong khi mẹ là y tá Jonetta Kelker. Gia đình sau đó chuyển đến Wichita, Kansas, nơi ông sinh sống cho đến năm 18 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với We Love Soaps năm 2013, Robert cho biết niềm yêu thích các tác phẩm của đại văn hào William Shakespeare từ thời trung học đã khơi dậy đam mê diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp, ông chuyển đến Florida để theo đuổi sân khấu.

Tại Florida, Robert gặp và hẹn hò với một người mẫu Playboy. Sau đó, cả hai cùng chuyển đến California. Dù mối quan hệ không kéo dài, chuyến đi này giúp Robert gặp được người đại diện đầu tiên trong sự nghiệp.

Nam diễn viên từng trải qua giai đoạn khó khăn khi mới bước chân vào nghề. Robert chia sẻ rằng ở tuổi 23, ông từng rơi vào cảnh vô gia cư trước khi nhận vai diễn đầu tiên trong bộ phim Another World năm 1987.

Năm 1992, Robert được chọn vào vai Bo Brady trong loạt phim truyền hình Days of Our Lives. Sau đó, ông chuyển đến New York và tiếp tục đảm nhận vai Stavros Cassadine trong General Hospital từ năm 2001. Nam diễn viên còn trở lại với vai khách mời trong tác phẩm này vào các năm 2002, 2003, 2013 và 2014.

Trong sự nghiệp, Robert từng giành hai giải tại Soap Opera Digest Awards. Đáng chú ý, năm 1994, ông nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ màn thể hiện trong Days of Our Live*. Một năm sau, ông cùng bạn diễn Lisa Rinna được trao giải Cặp đôi nóng bỏng nhất.

Đầu năm nay, Lisa Rinna gây chú ý khi cáo buộc Robert là “kẻ bắt nạt tồi tệ nhất Hollywood” trong hồi ký You Better Believe I’m Gonna Talk About It. Nữ diễn viên cho biết Robert từng có cách đối xử rất tệ với cô trong thời gian hai người làm việc chung. Robert không công khai phản hồi về những cáo buộc này.

Sau khi rời xa ngành giải trí, Robert lấy chứng chỉ phi công và làm việc cho một công ty tại St. Louis, Missouri. Ông đồng thời tham gia giảng dạy diễn xuất.

Về đời tư, Robert từng có cuộc hôn nhân kéo dài 16 năm với nữ diễn viên Miriam Parrish. Ông có một con gái là Amelia Rose Kelly.

Sự ra đi đột ngột của Robert Kelker-Kelly khép lại cuộc đời nhiều thăng trầm của nam diễn viên từng ghi dấu ấn qua những bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng của Mỹ.