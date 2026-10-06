'Người tình màn ảnh' tiếp theo của Tôn Thiên cuốn hút không kém Tỉnh Bách Nhiên

Trương Vân Long là "đóa hoa nở muộn" của C-Biz với hơn 10 năm bước chân vào nghiệp diễn. Sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ, được công ty giải trí lớn (Gia Hành) nâng đỡ, nhưng số vai diễn bùng nổ của anh lại đếm trên đầu ngón tay. Trương Vân Long được yêu mến nhờ diễn xuất ổn, luôn nằm trong Top nam thần đẹp hơn hoa của thế hệ diễn viên sinh sau năm 1985.

Trương Vân Long luôn khiến khán giả tiếc nuối vì thiếu một vai diễn tạo cú hích mạnh trong sự nghiệp.

Anh và Tôn Thiên được trông đợi sẽ trở thành cặp đôi chữa lành của màn ảnh Hoa ngữ vào năm sau cùng Pháo Hoa Dưới Ánh Trăng. Trong Đầu Xuân Tươi Sáng, Tôn Thiên vào vai Flora Thượng Chi Đào gây dựng sự nghiệp ở chốn đô thị, gặp "cờ đỏ" Luke Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên).

Bối cảnh của Pháo Hoa Dưới Ánh Trăng lại là một thị trấn ven biển bình dị. Nam chính Chu Nhai là "thảo nguyên xanh bất tận". Anh nam tính, bản lĩnh nhưng cũng dịu dàng, ấm áp.

Phim dựa trên tiểu thuyết Giả Câm Giả Điếc của tác giả Chu Bản Nương. Hai đứa trẻ Phương Lung (Tôn Thiên) và Chu Nhai (Trương Vân Long) từ người xa lạ thành anh em họ bất đắc dĩ. Anh là con nuôi của nhà họ Chu. Lần đầu tiên anh gặp Phương Lung là khi cô còn được dì út bế trên tay.

Phương Lung bướng bỉnh, mạnh mẽ, luôn khao khát thoát khỏi sự áp đặt của gia đình. Chu Nhai ít nói, điềm tĩnh, cứng cỏi. Anh luôn âm thầm bảo vệ và che chở cho cô. Cả hai dựa vào nhau trưởng thành. Cuộc sống tưởng như yên bình bỗng bị họ hàng quấy nhiễu. Cùng nhau trải qua nhiều gian khó, tình cảm trong hai người thay đổi nhưng vì định kiến cùng những lý do khó nói, buộc Chu Nhai - Phương Lung đè nén lòng mình.

Tương tự Đầu Xuân Tươi Sáng, Pháo Hoa Dưới Ánh Trăng cũng không phải dự án được đầu tư sản xuất quá lớn. Tuy nhiên, "phản ứng hóa học" ngọt lịm từ "couple nhan sắc" Tôn Thiên - Trương Vân Long thôi thúc khán giả "đặt gạch hóng" cho bộ phim này. Một số cảnh rò rỉ quay bên bờ biển của cặp đôi thu hút vài trăm nghìn lượt "thả tim" Douyin.

Pháo Hoa Dưới Ánh Trăng hoàn thành ghi hình vào đầu tháng 9 năm nay. Dự đoán, phim sẽ được lên sóng vào mùa Hè năm sau.