Không chỉ cùng nhau trở lại, cặp đôi Đi Giữa Trời Rực Rỡ còn chọn vai diễn tương đồng

Đi Giữa Trời Rực Rỡ từng gây sốt khi lên sóng cách đây 2 năm và ai cũng thấy lạ khi sau đó, Long Vũ và Thu Hà Ceri lại không “tranh thủ” nhận thêm nhiều phim mới để phủ sóng tên tuổi. Cả hai đều vắng bóng tới hai năm, được khán giả nhắc tên liên tục và bây giờ thì trở lại cùng lúc.

Phim Mùa Hè Năm Ấy có Long Vũ tham gia chuẩn bị kết thúc và phim nối sóng sẽ là Căn Nhà Không Mái Che với Thu Hà Ceri góp mặt. Thú vị hơn nữa, cả hai diễn viên của Đi Giữa Trời Rực Rỡ đều đóng vai phụ, một đứa con lớn lên trong gia đình không trọn vẹn nhưng vẫn được mẹ quan tâm chăm sóc chu đáo.

Vai Khánh của Long Vũ tuy bướng bỉnh, mải chơi nhưng vẫn thương mẹ hết lòng. Đến lượt vai Thơ của Thu Hà Ceri cũng vậy, còn nhỏ nhưng đã lo toan như người lớn, chẳng ngại làm mọi việc dù vất vả khó khăn để giúp mẹ vì biết rõ hoàn cảnh gia đình còn khó khăn.

Trong Căn Nhà Không Mái Che, nữ diễn viên là chị cả của 3 đứa em gồm một em ruột và hai đứa em không cùng huyết thống. Từ những ghét bỏ, soi xét khi mới về chung một nhà, 4 chị em dần gắn bó, yêu thương nhau để cùng xây dựng một gia đình đầm ấm.

Nhờ gương mặt ngây thơ, nụ cười trong trẻo nên Thu Hà Ceri vào vai cô nữ sinh 16 tuổi rất ngọt. Kịch bản phim cũng dành nhiều thời lượng để kể về "tam giác tình bạn" Thơ - Sơn - Hùng, nơi Thơ trở thành cô gái được cả hai chàng trai cùng cảm mến. Hùng là con nhà giàu lười học, Sơn lại là cậu lớp trưởng chăm chỉ ngoan hiền. Hai anh chàng đối lập đều thân thiết với cô bạn Thơ chăm chỉ, học giỏi và ham kiếm tiền hết sức, hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc vui vẻ trong phim.