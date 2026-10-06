'Trại buôn người' cán mốc 300 tỷ đồng

Từ câu chuyện trên giấy đến thế giới điện ảnh

Ngay từ giai đoạn tiền kỳ, Mèo Bích Trang tham gia phát triển câu chuyện, cấu trúc kịch bản và hệ thống nhân vật của ‘Trại buôn người’. Bộ phim khai thác những vấn đề như buôn người, lừa đảo và những cái bẫy núp dưới lời mời “việc nhẹ lương cao”, nhưng câu chuyện không chỉ tập trung vào các biến cố.

Nỗi sợ, lòng tham, tình thân, những lựa chọn trong hoàn cảnh cùng cực và bản năng sinh tồn được xây dựng thành những lớp cảm xúc của nhân vật.

Khi Toni Dương Bảo Anh tham gia, câu chuyện bắt đầu được chuyển hóa thành ngôn ngữ điện ảnh. Thế mạnh về hành động, dàn dựng và nhịp điệu giúp đạo diễn hiện thực hóa các trường đoạn lớn, đồng thời tổ chức hình ảnh và chuyển động trên trường quay.

Nhà sản xuất Mèo Bích Trang và đạo diễn Toni Dương Bảo Anh.

Nếu Mèo Bích Trang tập trung giữ định hướng của câu chuyện và thế giới phim, Toni đưa những ý tưởng ấy vào không gian điện ảnh bằng hình ảnh, hành động và nhịp kể.

Mèo Bích Trang từng chia sẻ: “Bản chất của em là làm sáng tạo và bảo vệ những ý tưởng kịch bản trong quá trình sản xuất phim”. Theo cô, khoảng cách từ một ý tưởng trên giấy đến bộ phim hoàn chỉnh luôn rất lớn. Một cảnh viết vài dòng trong kịch bản khi đưa lên trường quay lại liên quan đến bối cảnh, diễn viên, thời gian, nhân lực, kinh phí và nhiều điều kiện sản xuất khác.

Vì vậy, không phải ý tưởng nào cũng có thể được giữ nguyên như ban đầu. Vai trò của Creative Director nằm ở việc cân bằng giữa thực tế sản xuất và yêu cầu sáng tạo, đồng thời bảo đảm những thay đổi không làm mất đi tinh thần cốt lõi của câu chuyện.

Có thời điểm, ê-kíp phải đưa ra quyết định làm lại một phần đã quay. Mèo Bích Trang từng cho biết ê-kíp lựa chọn “quay lại cho đúng kịch bản”, đồng nghĩa với việc dành thêm 12 ngày quay để bảo đảm câu chuyện được kể theo hướng đã xác lập.

Xây dựng Cat Nation và những lớp kể chuyện ngoài kịch bản

Một trong những bài toán đáng chú ý của ‘Trại buôn người’ là Cat Nation – vùng đất giả tưởng không tồn tại trên bản đồ thực tế. Để thế giới này thuyết phục trên màn ảnh, ê-kíp phải xây dựng từ bối cảnh, mỹ thuật, phục trang đến hình ảnh và kỹ xảo.

Mèo Bích Trang giữ vai trò kết nối các bộ phận sáng tạo với tinh thần chung của câu chuyện. Những chi tiết chỉ xuất hiện trong vài giây trên màn ảnh có thể cần nhiều ngày hoặc nhiều tuần chuẩn bị. Với một thế giới giả tưởng, chính những chi tiết ấy góp phần tạo nên cảm giác về một không gian có đời sống riêng.

Hình ảnh trong phim.

Trong khi đó, Toni Dương Bảo Anh đưa Cat Nation vào chuyển động thông qua ngôn ngữ đạo diễn. Đặc biệt ở các trường đoạn hành động, không gian không chỉ đóng vai trò bối cảnh mà còn tham gia vào diễn biến câu chuyện.

Bên cạnh kịch bản và sản xuất, Mèo Bích Trang còn đảm nhiệm vai trò Music Director. Cô tham gia xây dựng định hướng âm nhạc cho bộ phim và trực tiếp sáng tác các tác phẩm như ‘Happy money’ và ‘Dakota’.

Âm nhạc vì thế được đặt trong mối quan hệ với storytelling, thay vì chỉ đóng vai trò minh họa cảm xúc. Một giai điệu có thể mở rộng thế giới phim hoặc truyền tải những điều nhân vật không trực tiếp nói ra. MV ‘Happy money’ cũng trở thành một cách để câu chuyện và không khí của ‘Trại buôn người’ tiếp tục được phát triển ngoài không gian rạp chiếu.

Sau khi đóng máy, quá trình sáng tạo tiếp tục ở hậu kỳ. Mèo Bích Trang đồng hành cùng đạo diễn và các bộ phận chuyên môn trong việc hoàn thiện cấu trúc, nhịp dựng, VFX/CGI, màu sắc, âm thanh và âm nhạc. Đây cũng là giai đoạn ê-kíp phải liên tục đánh giá lại những gì đã thực hiện để tìm ra phiên bản phù hợp nhất với tổng thể bộ phim.

Không phải mọi cảnh quay hay ý tưởng đều được giữ lại. Một chi tiết từng được kỳ vọng có thể phải cắt bỏ nếu không còn phù hợp với cấu trúc chung. Với Toni Dương Bảo Anh, đây là lúc tiếp tục hoàn thiện nhịp điệu, hình ảnh và các trường đoạn hành động; còn với Mèo Bích Trang, định hướng sáng tạo được theo dõi đến khi tác phẩm hoàn chỉnh.

Khi bộ phim hoàn thành, công việc của Creative Director tiếp tục mở rộng sang truyền thông. Trailer, teaser, poster, key visual, MV và các nội dung trên mạng xã hội phải chuyển tải tinh thần của bộ phim mà không tiết lộ quá nhiều những điều khán giả cần tự khám phá khi xem.

Với cách tiếp cận này, truyền thông trở thành một phần tiếp nối của storytelling, đưa thế giới ‘Trại buôn người’ đến gần khán giả qua một ngôn ngữ khác.

Nhìn lại hành trình của bộ phim, Mèo Bích Trang đảm nhiệm nhiều vai trò từ Screen Writer, Executive Producer, Creative Director đến Music Director, trong khi Toni Dương Bảo Anh tập trung vào vị trí đạo diễn với thế mạnh về hành động, dàn dựng và ngôn ngữ hình ảnh.

Hai vai trò khác nhau nhưng cùng tham gia vào một quá trình sáng tạo kéo dài nhiều năm. Từ câu chuyện trên trang giấy, thế giới Cat Nation, những trường đoạn hành động đến âm nhạc và cách bộ phim được giới thiệu tới khán giả, ‘Trại buôn người’ là kết quả của sự phối hợp giữa nhiều bộ phận và cá nhân.

Thành tích phòng vé có thể được đo bằng doanh thu và số suất chiếu, nhưng phía sau những con số đó là một quá trình dài từ ý tưởng đến kịch bản, từ trường quay đến hậu kỳ. ‘Trại buôn người’ vì thế không chỉ là câu chuyện của đạo diễn hay biên kịch, mà còn là thành quả của cả ê-kíp đã cùng xây dựng và hoàn thiện tác phẩm.