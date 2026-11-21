Check-in Hòn Sơn
Nằm trên vùng biển Tây Nam thuộc vịnh Thái Lan, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang có ba cụm đảo nổi bật là Hòn Tre, Hòn Sơn và Nam Du, tạo thành chuỗi đảo nối dài từ đất liền ra biển khơi. Không chỉ giữ vị trí quan trọng về kinh tế biển và quốc phòng – an ninh, Kiên Hải còn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhờ cảnh sắc thiên nhiên đa dạng cùng nhịp sống bình dị của cư dân miền biển. Mỗi hòn đảo nơi đây đều mang một nét duyên riêng, mở ra những hành trình khám phá đầy thú vị.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/check-in-hon-son-9601.html