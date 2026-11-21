Trong chuỗi hoạt động Ngày Văn hoá Việt Nam (24.11), sáng 21.11, không gian quanh Hồ Hoàn Kiếm trở thành sân khấu văn hóa đặc biệt với chương trình nghệ thuật thực cảnh kết hợp diễu hành di sản quy mô lớn, quy tụ gần 4.000 nghệ nhân, diễn viên và người dân đến từ 48 xã, phường của Hà Nội. Không chỉ tái hiện những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa của đất Thăng Long, chương trình còn mang đến một cách tiếp cận đáng chú ý: đưa di sản ra khỏi không gian trưng bày, để chính cộng đồng – những người đang nắm giữ, thực hành di sản – trở thành chủ thể kể câu chuyện văn hóa của mình.